FİNANS

Mardin turizminde bayram sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen Mardin'de bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın: - "Bayram tatili dolayısıyla rezervasyonlar doldu, yer bulamayanları evlerimizde ağırlayacağız" - MARTOD Başkanı Güngör: - "Geçen sene gelen 3 milyon ziyaretçiden yaklaşık 750 bini konakladı. Bu yılki hedefimiz 1 milyon turistin konaklaması"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Mardin, bayramda tatilcilerin gözdesi oldu.

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, farklı kültürlerin binlerce yıldır kardeşçe yaşadığı Mardin, turizmde yakaladığı ivmeyi bayram tatilinde de sürecek. Geçen sene günübirlik gelenlerle 3 milyon turiste ev sahipliği yapan şehirdeki otellerde bayramdaki rezervasyon yüzde 100'e yaklaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, AA muhabirine, geçen yıl günübirlikçilerle 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

"Turizmde altın çağımızı yaşıyoruz" diyen Aydın, ziyaretçi sayısında yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış olduğunu vurguladı.

Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun talep gördüklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Mardin dillerin ve dinlerin kardeşliğine damga vurmuş bir şehir. Birlikte yaşamın en güzel örneği burada yaşanıyor. Mardin’de otellerde doluluk oranımız çok iyi. Bayram tatili dolayısıyla rezervasyonlar doldu, yer bulamayanları evlerimizde ağırlayacağız."

- "Büyük talep var"

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör de misafirhanelerle birlikte yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli kentin turizmden hak ettiği payı alması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Ziyaretçilerin bölgedeki şehirlere yoğun talebinin en büyük nedeninin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması olduğunu işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatili de eklenince talep daha da yükseldi oldu. Bayram dolayısıyla yoğun talep var. Yoğun talep dolayısıyla rezervasyonda yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Yapılan anketlerde her 10 kişiden 7’si Mardin’e gelmek istiyor. Bu açıdan hazırlıklarımızı yaptık. Bütün misafirlerimizi Mardin'de ağırlamaktan mutlu olacağız."

Geçen sene yıl ortalamasında yüzde 70'e yakın doluluk oranlarına ulaştıklarını işaret eden Güngör, "Geçen sene gelen 3 milyon ziyaretçiden yaklaşık 750 bini konakladı. Bu yılki hedefimiz 1 milyon turistin konaklaması. Bu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Herkesi buraya bekliyoruz"

Turizm seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar, turizmde güzel geçen bir yılın ardından bu yılda güzel bir giriş yaptıklarını söyledi.

Mayıs ayının başına kadar süren yoğunluğunu ramazan ayında biraz azaldığını ancak yine de beklentinin üzerinde konuk ağırladıklarına dikkati çeken Sincar, şunları kaydetti:

"Şimdi bayram tatili için hazırlıklarımızı yaptık. Büyük talep var. Çok yoğun bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Otellerdeki doluluk oranı da çok yüksek. Tarihi bakımdan bölgenin en zengin illerinden birisiyiz. Herkesi buraya bekliyoruz. Ön yargılarla Mardin'e gelen pişman olarak geri dönüyor. "

Bayram tatilini Mardin'e geçirmek için gelen Nurdan Güzel, "Mardin çok güzel bir şehir. Bizde bayram tatilini geçirmek için buraya geldik. Çok mistik bir havası var. Bence herkes gelip görmeli." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin ramazan bayramı turizm

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