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Mardin ve Şanlıurfa'da elektrik şebekesi ihaleleri

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Mardin ve Şanlıurfa'da elektrik şebekesi ihaleleri

Mardin ve Şanlıurfa'da yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi için ihale yapılacak.

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Şanlıurfa Birecik OSB'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işleri, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı zarf teklifiyle ihale edilecek.

30 Haziran 2019'a kadar tamamlanması öngörülen ihaleye konu işlerin keşif bedelleri, Mardin'deki elektrik şebekesi için 5 milyon 349 bin 300 lira, Şanlıurfa'daki şebeke için 3 milyon 793 bin 900 lira olarak belirlendi.

Mardin 2. OSB'nin ihalesi 27 Eylül Perşembe saat 10.00'da, Şanlıurfa Birecik OSB'nin ihalesi ise 25 Eylül Salı saat 10.00'da yapılacak. Söz konusu ihaleler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasında yapılacak.

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