Mardin'de elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

Mardin 2'nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanına ait yüksek gerilim - alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi ihaleye çıkarıldı.

Mardin 2'nci OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Mardin 2'nci OSB alanına ait üksek gerilim - alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Keşif bedeli 5 milyon 349 bin 300 lira, geçici teminat bedeli ise 374 bin 451 lira olarak belirlenen ihale, 27 Eylül 2018 Perşembe saat 10.00'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasının 159 numaralı toplantı salonunda yapılacak.

