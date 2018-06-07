Mardin'deki proje İzmir'e örnek oldu

Çankırı, Anadolu çiftçisinin yüzyıllardır ambarında sakladığı, toprakla buluşturduğu atalık tohumların tehdit altında olduğuna işaret ederek, Mardin'de kurulan Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve yürütülen 6 projeyle bu tehdidi bertaraf etmek istediklerini söyledi.

Topraktan gelen berekete girişimci kadınları ortak etmek ve kadın istihdamını artırmak için yola çıktıklarını ifade eden Çankırı, "Mardin milletvekilliğim süresince bu projede ciddi mesafe kaydettik ve takdir topladık. Şimdi ülkemize hizmet yolunda üzerimize düşen görevi sürdürmek amacıyla İzmir'den aday oldum." dedi.

Yerel tohum bulmak için saha çalışmaları yaptıklarını dile getiren Çankırı, şöyle devam etti:

"Köy kahvelerinde yerel çiftçilerle tanışıyor, sohbet ediyor ve onlardan bir avuç tohum alarak geleceğe miras bırakmak için ekiyor, büyütüyor, çoğaltıyor ve paylaşıyoruz. Bu proje aynı zamanda kadınlarımızın sürdürülebilir iş imkanlarına kavuşması adına son derece önemli bir adım. Bu süreçte kadınlarımıza eğitim almanın yanı sıra sosyalleşerek toplumsal hayata aktif biçimde katılma ve kendilerini geliştirme imkanı da sunuyoruz. 35 yerel, 35 göçmen kadın çiftçiyle başlattığımız projede 4 ilçede kurmuş olduğumuz Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi gibi kooperatiflerin sayısını 2018 yılı içinde artırarak Mardinimiz'in tüm ilçelerinde kurulmasını ve bu alanda toplam istihdam edilecek kadın çiftçi sayımızın 350 civarında olmasını hedefledik."

- Suriyeli kadınların istihdamı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de "Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum" çalışmasına destek vereceklerini ifade etti.