FİNANS

Mardin'deki proje İzmir'e örnek oldu

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

Kadın istihdamını artırmak ve yerel tohumların korunmasını sağlamak amacıyla Mardin'de başlatılan "Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum" başlıklı proje, İzmir'de de uygulanacak

İZMİR (AA) - Kadın istihdamını artırmak ve yerel tohumların korunmasını sağlamak amacıyla Mardin'de başlatılan proje İzmir'de de uygulanacak.

"Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum" projesinin önderliğini üstlenen 26. Dönem TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda Mardin'de yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çankırı, projeyle toprağı doğru işlemeyi, uygun tohumla buluşturmayı ve doğanın insana sunduğu nimetleri en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Topraktan gelen berekete girişimci kadınları ortak etmek ve kadın istihdamını artırmak için yola çıktıklarını ifade eden Çankırı, "Mardin milletvekilliğim süresince bu projede ciddi mesafe kaydettik ve takdir topladık. Şimdi ülkemize hizmet yolunda üzerimize düşen görevi sürdürmek amacıyla İzmir'den aday oldum." dedi.

Çankırı, Anadolu çiftçisinin yüzyıllardır ambarında sakladığı, toprakla buluşturduğu atalık tohumların tehdit altında olduğuna işaret ederek, Mardin'de kurulan Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve yürütülen 6 projeyle bu tehdidi bertaraf etmek istediklerini söyledi.

Yerel tohum bulmak için saha çalışmaları yaptıklarını dile getiren Çankırı, şöyle devam etti:

"Köy kahvelerinde yerel çiftçilerle tanışıyor, sohbet ediyor ve onlardan bir avuç tohum alarak geleceğe miras bırakmak için ekiyor, büyütüyor, çoğaltıyor ve paylaşıyoruz. Bu proje aynı zamanda kadınlarımızın sürdürülebilir iş imkanlarına kavuşması adına son derece önemli bir adım. Bu süreçte kadınlarımıza eğitim almanın yanı sıra sosyalleşerek toplumsal hayata aktif biçimde katılma ve kendilerini geliştirme imkanı da sunuyoruz. 35 yerel, 35 göçmen kadın çiftçiyle başlattığımız projede 4 ilçede kurmuş olduğumuz Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi gibi kooperatiflerin sayısını 2018 yılı içinde artırarak Mardinimiz'in tüm ilçelerinde kurulmasını ve bu alanda toplam istihdam edilecek kadın çiftçi sayımızın 350 civarında olmasını hedefledik."

- Suriyeli kadınların istihdamı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de "Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum" çalışmasına destek vereceklerini ifade etti.

Tarım sektörünün çözüm bekleyen sorunları için projeler geliştirip hayata geçirdiklerini belirten Kestelli, Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Mardin'de başlattığı uygulamanın gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Kestelli, bölgede yaşayan kadınların yanı sıra Suriyeli kadınların da istihdamına olumlu katkıda bulunacak bu projeye destek vermekten mutluluk duyacaklarını vurgulayarak, "Benzer bir projeyi, hatta el birliğiyle çok daha kapsamlısını İzmir'in yerel özellikleri ve ürün yapısını göz önünde bulundurarak birlikte gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Bizler projeler geliştirmekle, çözüm üretmekle mükellefiz." dedi.

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Ceyda Bölünmez Çankırı İzmir Ticaret Borsası Topraktan Tabağa Projesi

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