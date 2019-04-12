FİNANS

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 16:03 | Son Güncelleme

MARDİN'den Avrupa'nın 15 ülkesine tekstil ürünleri ihraç ediliyor.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'den Avrupa'nın 15 ülkesine tekstil ürünleri ihraç ediliyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikanın yetkilisi İbrahim Batuk, günlük 7 bin ürünü Avrupa'ya gönderdiklerini ifade ederek, "Çalıştığımız markalar dünyanın önde gelen markaları" dedi. Mardin’de 320 kişinin çalıştığı tekstil fabrikası, gençlere iş olanağı sağlamanın yanında bölgeden Avrupa’ya en fazla ihracat yapan firma oldu. Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikanın yetkilisi İbrahim Batuk, işletmeye 5 bin alan daha ilave ederek, işçi sayısını 320’ye günlük üretimi ise 7 bin ürüne çıkardı. Batuk, hedeflerinin yeni organize sanayi bölgesi ile istihdamı bin kişiye çıkarmak olduğunu ifade etti. 15 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR Almanya, Fransa, İspanya başta olmak üzere 15 Avrupa ülkesine ihracat yaptıklarını anlatan Batuk, Mardin’den Avrupa ülkelerini giydiren bir marka haline geldiklerini söyledi. Mısır'a yapılması düşünülen fabrikayı kendi memleketlerine hizmet etmek için 8 yıl önce Mardin’e kurduklarını ifade eden Batuk, "Biz buradan Avrupa’ya jean pantolon başta olmak üzere tekstil ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Çalıştığımız markalar dünyanın önde gelen markaları" dedi. 'ARTIK KIZLAR İSTEDİKLERİ KİŞİ İLE EVLENEBİLİYOR' 15 milyon liraya mal olan tesiste ilk günlerde kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiklerini anlatan Batuk, Mardin’deki ilk yıllarının kolay olmadığını o dönemlerde köy köy dolaşıp, aileleri ikna edip kadınlara işbaşı yaptırdıklarını kaydederek, "Bölgemizdedaha önce kadınlarımıza kadir kıymet gösterilmiyordu maalesef. Çoğu babasının, abisinin eline bakıyordu. Artık kendileri evlenebilecekleri kişileri seçmeye başladılar çünkü ekonomik özgürlüklerini kazanmaya başladılar. Bu anlamda biz de buna destek veriyoruz. Kadın ve genç çalıştırma konusunda pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diye konuştu. Türkiye’de ihracat yapan ilk 600 firma arasında olduklarını hatırlatan Batuk şunları söyledi: "Yaklaşık 35 senedir tekstil sektöründeyiz. 2011 yılında Mardin’e geldik, 3 bin metrekarelik alanı 8 bin metrekareye çıkardık. 15 kişiyle başladığımız fabrikamızda şimdi 320 kişiyle devam ediyoruz. Bizler buradan Avrupa’nın en büyük markalarına ürün ihraç ediyoruz. Akkuş Grup olarak 2 milyonu Mardin’den olmak üzere yılda yaklaşık 4 milyon parça ihracat yapıyoruz." Fabrikada işçi olarak çalışan Fatma Demir ise ürünlerini Avrupalıların tercih etmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Beş yıldır burada çalışıyorum. Fabrikadan memnunum. Burada çalışma şartlarımız uygun, kadınlar için iyi bir yer" dedi.

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