Mardinli çocuklar Garanti ile geleceği kodladı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile yola çıkan Garanti ile Geleceği Kodla'nın yeni durağı Mardin oldu.

Garanti'den yapılan açıklamaya göre, çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla, onlara 21. yüzyıl beceri ve yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen Garanti ile Geleceği Kodla projesi, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Projenin 2019 yılındaki 6. durağı olan Mardin’de, öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri 18-19 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

Garanti Bankası'nın dijital dönüşüm odaklı stratejisine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği Garanti İle Geleceği Kodla'nın Mardin'deki eğitimlerine ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı.

Çocuklar, aldıkları eğitim sayesinde, bir probleme teknoloji yardımıyla farklı çözüm yolları bulmayı keşfettiler. Aynı zamanda, bir ürün tasarlamayı ve bunu ekip çalışması ile hayata geçirmeyi deneyimlediler. Bunun yanı sıra, eğitime katılan çocukların velileri ise “Aile İçi Etkili İletişim” temalı seminere katılarak fayda sağladılar.