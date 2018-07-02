FİNANS

Marella Discovery 2 Kuşadası’na ilk seferini yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Bahama bayraklı 264 metre uzunluğunda, 70 bin groston ağırlığındaki sezonun en büyük kruvaziyer gemisi, bin 846 yolcusu ve 744 personeliyle Kuşadası’na ilk seferini gerçekleştirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Ege Port Limanına turizm sezonunun en büyük kruvaziyer gemisi Marella Discovery 2 yanaştı.

Bahama bayraklı 264 metre uzunluk, 70 bin groston ağırlığındaki Marella Discovery 2, bin 846 yolcusuyla Kuşadası’na ilk seferini gerçekleştirdi.

Ege Port limanına yanaşan gemiden inen yolculardan bazıları otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı.

Tur programına katılmayan diğer yolcu ve personel Kuşadası kent merkezini gezdi.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Azizi Güngör, bu yılki turizm sezonunda Kuşadası'na 3 sefer yapacak Marella Discovery 2'yi ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Güngör, "Yunanistan'ın Siros adasından bu sabah gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz bin 846 yolcu ve 744 personel taşıyor. Gemi yolcularının çoğunluğu tur programına katılmayarak kent merkezine yöneldi. Yolcuların gezmeyi ve alışveriş yapmayı tercih etmesi Kuşadası esnafına büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Kruvaziyer turizminde Kuşadası'nın önemine dikkati çeken Güngör, 2018 sezon başlangıcından bu yana 59 gemiyle 43 bin 415 yolcu ağırladıklarını kaydetti.

Güngör, Marella Discovery 2'nin akşam limandan ayrılarak Yunanistan’ın Skiathos adasına gideceğini ifade etti.

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