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Mark Mobius Akbank Galata Şubesi’nde

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmelliyet Merkezi(CEF)  tarafından gerçekleştirilen “Finans Piyasalarının Geleceği” konferansının ana konuşmacısı Mobius Capital Partners kurucusu Mark Mobius, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in “Geleceğin bankacılığını görmek isteyenleri Galata şubemize bekliyoruz” söylemi üzerine Akbank Galata Şubesi’ni ziyaret etmek istedi.

Mark Mobius Akbank Galata Şubesi’nde

İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmelliyet Merkezi(CEF) tarafından gerçekleştirilen “Finans Piyasalarının Geleceği” konferansının ana konuşmacısı Mobius Capital Partners kurucusu Mark Mobius, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in “Geleceğin bankacılığını görmek isteyenleri Galata şubemize bekliyoruz” söylemi üzerine Akbank Galata Şubesi’ni ziyaret etmek istedi.
Akbank’ın banka çapındaki dönüşüm sürecinin vitrini olan Galata şubesini ziyareti sırasında Mark Mobius’a, Hakan Binbaşgil eşlik etti.
Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, çalışanlarla da bir süre sohbet eden Mark Mobius’a; güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımıyla teknolojinin tüm gelişmelerini müşterileriyle buluşturan Akbank’ın yeni nesil şubeleri hakkında bilgi verildi.
Akbank’ın şeffaf hizmet anlayışını yansıtacak şekilde tasarlanan şubede müşteriler, kullanımı kolay ekranlarla işlemlerini hızlı ve daha az bilgi girişiyle tamamlıyor, daha az kağıt, daha az nakit ve imza süreci ile işlemlerini gerçekleştiriyor.
Gelişmekte olan pazarlar konusundaki uzmanlığıyla tanınan dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, İstanbul’da konuşmacı olarak katıldığı CEF Konferansı’nda Türkiye´de insanların üretkenliğini muazzam bulduğunu söylemiş, "Türkiye´de faizler de fena değil" diyerek yabancı yatırımcı için yüksek faize vurgu yapmıştı.
Mobius bir para biriminin değer kaybetmesinin her zaman kötü bir şey olmadığına da vurgu yapmış, yuanı örnek göstererek “Türk lirası şu anda ucuz seviyelerde, alım tavsiye ediyorum” demişti.
Emtia fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine ve gelişen pazarların önemine vurgu yapan Mobius “Dünyanın en hızlı büyüyen on ekonomisine bakarsanız hepsinin gelişmekte olan ve gelişme ihtimali olan pazarlar olduğunu görürsünüz. Çin ve Hindistan dışında hepsi Afrika’dan gelişme ihtimali olan pazarlar” dedi. (Fotoğraflı)

Mark Mobius Akbank Galata Şubesi’nde

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