FİNANS

"Marka 2018" konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 16:46 | Son Güncelleme

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir: - "4 sene önce Türkiye'nin Mühendis Kızları projesini başlattık" - "Biz iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Sadece iyi bir mühendis değil, çevresine faydalı olsun istiyoruz. İyilik yapsın istiyoruz. Çünkü iyilik öğrenilebilen birşey. İyilik bulaşıcı"

İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "4 sene önce Türkiye'nin Mühendis Kızları projesini başlattık." dedi.

Konferans kuruluşu Yürekli tarafından 19 yıldır düzenlenen ve 17 yıldır Yapı Kredi World'ün ana sponsorluğunu üstlendiği "Marka 2018" konferansında söz alan Özdemir, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi ile daha çok kadını mühendis yapmaya çalıştıklarını ve kızlara burs verdiklerini söyledi.

Özdemir, 4 sene önce Türkiye'nin Mühendis Kızları projesini başlattıklarını belirtti.

Özdemir, "Sadece burs programı değil bunun yanında online ingilizce öğretiyoruz. Çünkü İngilizce gerçekten önemli bir sorun. Önce mentorları eğitiyoruz sonra mentorları kızlar ile eşleştiriyoruz. Muhakkak her ay buluşma mecburiyeti koyuyoruz, ingilizce öğretiyoruz, staj imkanı sağlıyoruz, iş bulmakta yardım ediyoruz. Bir mühendiste eksik olan her şeyi sosyal mühendislik programında onlara veriyoruz." açıklamasında bulundu.

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- "Biz iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz"

Özdemir, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nı nasıl yaptıysak bu projeyi de aynı titizlik ile oluşturduk, aynı titizlik ile fizibilite yaparak bu noktaya getirdik. Şartımız iyi bir öğrenci olacak, her ay sosyal sorumluluk projesinde 4 saat çalışacak bunu bizi dokümante edecek. Eğer bu projede çalışmazsa Türkiye'nin mühendis kızı olamazsın diyoruz. Çünkü biz iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Sadece iyi bir mühendis değil, çevresine faydalı olsun istiyoruz. İyilik yapsın istiyoruz. Çünkü iyilik öğrenilebilen birşey. İyilik bulaşıcı birşey. Bu kızlarımız evlenip eğer çalışmazlarsa o zaman çok moralim bozulur. Çünkü çok büyük bir emek veriyoruz. Sadece maddi olarak değil manevi olarak biz bir aile oluyoruz. Herşeyi ile ilgileniyoruz. İstiyoruz ki kendileride başka kızlara destek olsunlar. Bu sene ilk defa mezunlarımız işlere girerek geri döndüler mentorluk yapmaya başladılar.

Artık kadın- erkek ayırımı yok, bize nitelikli iş gücü lazım. Yani kadın-erkek ayırımı olsun, nüfusun yarısı evinde otursun,çalışmasın,geleceğini planlamasın diye birşey yok. Dolayısıyla biz onları mühendis yapıp gelecekte bir proje müdürü olsunlar, üst yönetici (CEO) olsunlar, yönetim kurulu üyesi olsunlar ekonomik bağımsızlıklarına sahip olup diğer kızlarımızı da eklesinler istiyoruz. Çok hızlı çözüme ulaşmak istiyoruz. En kötü şey kararsızlık. Kötü de iyi de olsa bir kararınız olsun."

Türkiye'nin değişik illerinde olduklarını belirten Özdemir, "Baktık ki aslında sorun erkek öğrenciler ve velilerde. Çünkü veli diyor ki; kızım öğretmen olsun rahat bir hayatı olur evlenir. Doktor olsun ben yaşlanınca bana bakar. O yüzden mühendislik o kadar popüler değil. Liselere giderek velilere öğretim veriyoruz. Öğretmenlere her sene toplayıp mühendislik nedir? Onu anlatıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki kız öğrencilerin mühendislik eğitimine özendirilmesi ile başlayıp, devamında birçok destek faaliyetini de içeriyor.

Proje, lise ve üniversitelere yönelik iki ayrı faaliyet grubundan oluşuyor.

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Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir

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