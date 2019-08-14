Marka başvurusu 61 bini aştı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın 6 ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildiğini belirterek, "İlk 6 aylık veriler, 2019'u sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlayacağımıza işaret ediyor." dedi.

Varank, AA muhabirine, ocak-haziran dönemine ilişkin "sınai mülkiyet verileri" ile en fazla yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlar hakkında bilgi verdi.

TÜRKPATENT'e yılın ilk yarısında 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapıldığını bildiren Varank, patent başta olmak üzere sınai mülkiyet başvurularındaki gelişimi yakından takip ettiklerini bildirdi.

Varank, ilk 6 aylık verilerin, bu yılın sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlanacağına işaret ettiğini söyledi.

Benzer bir tablonun tescil sayılarında da görüldüğüne dikkati çeken Varank, ocak-haziran döneminde bin 152 patent, 307 faydalı model tescilinin gerçekleştirildiğini bildirdi.