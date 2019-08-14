FİNANS

Marka başvurusu 61 bini aştı

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "2019'un ilk yarısında TÜRKPATENT'e 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildi" - "Patent başta olmak üzere sınai mülkiyet başvurularımızdaki gelişimi yakından takip ediyoruz" - "İlk 6 aylık veriler, 2019 yılını sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlayacağımıza işaret ediyor"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın 6 ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model, 53 bin 645'i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildiğini belirterek, "İlk 6 aylık veriler, 2019'u sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlayacağımıza işaret ediyor." dedi.

Varank, AA muhabirine, ocak-haziran dönemine ilişkin "sınai mülkiyet verileri" ile en fazla yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlar hakkında bilgi verdi.

TÜRKPATENT'e yılın ilk yarısında 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model başvurusu yapıldığını bildiren Varank, patent başta olmak üzere sınai mülkiyet başvurularındaki gelişimi yakından takip ettiklerini bildirdi.

Varank, ilk 6 aylık verilerin, bu yılın sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlanacağına işaret ettiğini söyledi.

Benzer bir tablonun tescil sayılarında da görüldüğüne dikkati çeken Varank, ocak-haziran döneminde bin 152 patent, 307 faydalı model tescilinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Varank, başvuru sayılarındaki gelişimde Ar-Ge'ye yatırım yapan kuruluşların önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda büyük sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu yerli patent başvuru sayıları, bu yılın ilk 6 ayında özellikle KOBİ'lerin ve üniversitelerin de katkısıyla daha geniş bir tabana yayıldı. Geçtiğimiz yıllarda ilk 10'da yer alan firmaların başvuru sayılarında bir miktar düşüş olmasına karşın toplam başvuru sayısı korundu. Bu durum, daha fazla firmamızın yenilik yapma eğiliminde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli."

- Zirvedeki kuruluşlar

En fazla yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlara ilişkin bilgileri de aktaran Varank, yılın 6 ayında, TÜRKPATENT verilerine göre, Arçelik'in 150 başvuruyla birinci, Turkcell'in 70 başvuruyla ikinci sırada yer aldığını, Mercedes-Benz Türk ve Vestel Elektronik'in 30'ar başvuruyla üçüncü sırayı paylaştıklarını ifade etti.

En fazla patent başvurusu yapan ilk 10 firma ve kuruluş arasında beyaz eşya, otomotiv, telekomünikasyon alanında faaliyet gösterenlerin öne çıktığına işaret eden Varank, bu kuruluşlarca yapılan başvuruların toplam yerli patent başvurularının yüzde 15'ini oluşturduğunu söyledi.

Varank, ilk 50 kuruluş arasında 21 üniversite bulunduğunu dile getirerek, "Bu durum, üniversitelerimizdeki patent farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımızın olumlu etkilerini gösteriyor." diye konuştu.

Sınai mülkiyet başvuruları açısından değerlendirildiğinde de ocak-haziran döneminde, 53 bin 645'i yerli olmak üzere, toplam 61 bin 278 marka başvurusu yapıldığını anlatan Varank, yerli marka başvuru oranının yüzde 87,5 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Varank, İstanbul'un 25 bin 248 başvuruyla ilk sırada yer aldığını belirterek, bu dönemde 21 bin 559 tasarım, 35 coğrafi işaret başvurusu yapıldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
marka başvurusu TÜRKPATENT

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