FİNANS

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da 12-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek MARKA 2018 konferansı ünlü isimleri ağırlayacak.

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Kasım (DHA) - İstanbul’da 12-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek MARKA 2018 konferansı ünlü isimleri ağırlayacak.
15 dakikalık oturumların olacağı konferansta konuşacak isimlerden bazılarının ise mucid Jaron Lanier, Avrupa'nın ünlü hackerlarından Jamie Woodruff, ünlü modacılar Roland Mouret, Alice Temperley ve Philipp Plein, şarkıcı Yalın, edebiyatçı Ahmet Ümit, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera’nın olacağı duyuruldu.
İŞ DÜNYASINDAN DA KONUŞMACILAR VAR
Konferansta konuşma yapacak iş dünyasından ise Ebru Özdemir, Agah Uğur, Sani Şener, Erhan Boysanoğlu’nun yer alacağı ifade edildi. Konferansta bu yıl 70'i aşkın yerli ve yabancı konuşmacı yer alacak.
“BU YIL İÇERİKLERDE ZEKA VE DUYGU ÖN PLANDA OLACAK”
Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlenecek konferansın iş dünyasının yakın geleceğine şekil veren en güçlü bir fikir platformu olduğunu dile getiren Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “MARKA Konferansı'nın özgün kimliği benzersiz karakteristiği yavaşlamaya veya durmaya izin vermiyor, daha ileri ve daha yükseğe gitmek için belirgin bir yol çiziyor. Katılımcılarımız MARKA 2018'de eşsiz bir beyin ve ruh tazelenmesi yaşayacak. Bu yıl içerik ve deneyimlerde zeka ve duygu ön planda olacak. Bu iki özelliğin kesişme alanlarının ustalıkla işlenmesi sayesinde katılımcıların yaratıcı, keskin düşünce üretme becerisi üst seviyede tetiklenecek.” dedi.
KONFERANSTA MUSLERA DA OLACAK
Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın konferansta oyunu okumanın şifrelerinden bahsedeceği belirtildi. Deneyimli kalecinin, kazanma-kaybetme psikolojisi, oyun içerisinde karar verme noktaları, verdiği kararların önemi, düştüğü yerden tekrar kalkmanın nasıl mümkün olduğunu kariyerinden örneklerle anlatacak. İş insanlarının bu tecrübelerle iş dünyası arasında çok sayıda benzerlik bulacağı vurgulandı.
(Fotoğraflı)

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

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