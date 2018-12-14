Marka Zirvesi sektörün önde gelen isimlerini ağırladı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Marka Zirvesi 2018" çok sayıda ulusal ve uluslararası şirketin yöneticisini ağırladı. Konuklar, dünya ve Türkiye’de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

Yeditepe Üniversitesi'nin açıklamasına göre, İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen zirve üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Duygu Aydın Aslaner koordinatörlüğünde organize edilen zirvede, çok sayıda ulusal ve uluslararası şirketin yöneticisi, dünyada ve Türkiye'de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

Zirvenin açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur Ülger, halihazırda markanın ABD Pazarlama Derneği'nin 1960 yılında yaptığı "bir sembol, tasarım, isim veya logo" şeklindeki tanımdan çok daha farklı boyutlara ulaştığını belirterek, "Marka bugün, hiçbir zaman hiçbir şirket bilançosunda görülemeyecek soyut değerlerin bir bütünüdür." ifadesini kullandı.