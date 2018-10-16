FİNANS

MARKA'dan 1 milyon liralık proje desteği

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

MARKA, "2018 yılı Teknik Destek Programları" kapsamında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'dan oluşan bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek teknik destek projelerine bir milyon liralık destek verecek

KOCAELİ (AA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), "2018 yılı Teknik Destek Programları" kapsamında Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'dan oluşan bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek projeler için toplam 1 milyon liralık destek sağlayacak.

MARKA, "Teknik Destek Programı" kapsamında kamu kurumlarını içeren kurum ve kuruluşlarla bu yıl içinde değeri 1 milyon lirayı bulan teknik destek projelerinin hayata geçirilmesinde iş birliği gerçekleştirecek. Ajans, temmuz-ağustos döneminde destek almaya hak kazanan 20 kamu kurumuna proje karşılığında 300 bin liralık mali desteği, düzenlenen toplantıyla dağıttı.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2010 yılından bu yana 11 teknik destek programı kapsamında yaklaşık 495 projeye 4 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarını söyledi.

Çöpoğlu, bugün imzalayacakları sözleşmelerle de bölgedeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşa eğitim ve danışmanlık desteği sağlayacaklarını belirtti.

Bölgede görev yapan kurum yöneticilerinin teknik destek konusunda çok ciddi taleplerinin olduğunu ifade eden Çöpoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de sanayi ticaret odalarımız, milli eğitim müdürlüklerimiz, emniyet müdürlüklerimiz ve diğer kurum müdürlüklerimizin kurumsal ve insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi anlamında bu teknik destek programlarımızın ciddi geri dönüşlerini alıyoruz. Bize proje yazıp, çağrımıza cevap veren paydaşlarımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Bölge bizim, bu ülke bizim. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama biz burada halen üretimden, eğitimden, kurumsal ve insan kaynakları kapasitemizin geliştirilmesinden vazgeçmiyoruz. Kendi içimize kapanmamamız lazım. Biz büyük ülkeyiz. MARKA bölgesi olarak, gerçekten ülkemizin ekonomisinin motoru olabilecek bir coğrafyadayız. İmzalayacağımız teknik destek projelerimiz kurumlarımıza hayırlı olur, güzel neticeler alırız."

Çöpoğlu, 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verileceğini ve aynı zamanda kurumlara danışmanlık hizmeti sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından destek almaya hak kazanan proje sahipleriyle destek sözleşmesi imzalandı.

Projeler kapsamında kurum ve kuruluşlara daha önce de 300 bin liralık desteğin ödendiği, kalan 400 bin liralık bölümünün de belirlenecek projelere yıl sonuna kadar verileceği bildirildi.

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