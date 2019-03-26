MARKA'dan bölgesel kalkınmaya 20 milyon liralık destek

KOCAELİ (AA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bölgenin sanayi ve turizmdeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik projelerine 20 milyon lira geri ödemesiz destek sağlayacak.

MARKA'nın 2019 Yılı Mali Destek Programları, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Ajans bu yıl üretim altyapılarının geliştirilmesine yönelik 8 milyon lira, imalat sanayisinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik altışar milyon lira olmak üzere, Mali Destek Programı'na toplam 20 milyon lira bütçe ayırdı.

Programlardan faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşların, 24 Mayıs'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

- "MARKA önemli çalışmalara imza attı"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, MARKA'nın bölgenin potansiyellerini harekete geçirmek için faaliyet gösterdiğini söyledi.

MARKA'nın kurulduğundan beri önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Aksoy, "Ajansımız kurulduğu günden bu yana 23 mali destek programı açıklamış, 7 doğrudan faaliyet desteği ve 8 güdümlü proje desteğini hayata geçirmiştir. Toplamda bugüne kadar 498 proje için 112 milyon 110 bin lira destek sağlamıştır. Eş finansmanlarla beraber baktığımızda 233 milyon 384 bin liralık yatırım bölgede gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.