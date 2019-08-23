MARKA'dan bölgesel kalkınmaya destek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan 11 proje, Teknik Destek Programı Kapsamı'nda Doğu Marmara Kalkınma Ajansından (MARKA) destek almaya hak kazandı.

İzmit'teki MARKA Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Genel Sekreter Mustafa Çöpoğlu, yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için 2010 yılından bu yana çeşitli destek enstrümanlarıyla faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Doğrudan beşeri sermayeyi hedef alan Teknik Destek Programı'nın bu enstrümanlardan biri olduğunu belirten Çöpoğlu, bu sayede kurumların hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Çöpoğlu, bölgede 2010 yılından bu yana 11 adet Teknik Destek Programı yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bölgeye yaklaşık 5 milyon lira tutarında kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynak ile 575 proje desteklenmiş ve şu ana kadar toplam 33 binden fazla kişiye eğitim verilmiştir." diye konuştu.

- "2019'da 1,1 milyon liralık kaynak ayrıldı"

Program kapsamında bu yıl desteklenecek projeler için 1 milyon 100 bin lira tutarında kaynak tahsis edildiğini aktaran Çöpoğlu, şunları kaydetti: