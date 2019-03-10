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MARKA'dan kalkınmaya 140 milyon liralık destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı MARKA tarafından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da 499 projeye 140 milyon 767 bin lira destek sağlandı - MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu: - "Yerel ekonomik aktörleri verdiğimiz desteklerle güçlendiriyoruz ve bu şekilde yerel kalkınmayı ardından da ulusal kalkınmayı sağlıyoruz" - "Yer temini, devlet teşvikleri, kredi gibi konularda 5 ilimizde bulunan yatırım destek ofisleriyle bütün yerli ve yabancı yatırımcılara rehberlik yapıyoruz"

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da 499 projeye 140 milyon 767 bin 427 lira destek verildi.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösteren MARKA'nın 2009 yılından bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Çöpoğlu, ajans tarafından belirlenen bölgesel öncelikli alanlar ve konular çerçevesinde, bölgesel kalkınma için önemli, büyük bütçeli altyapı veya işletme projelerinin, Güdümlü Proje Desteği (GDP) ile hayata geçirilmesini sağladıklarını bildirdi.

Toplamda 8 güdümlü projeye 25 milyon lira ajans desteği verildiğini ve yaklaşık 35 milyon lira değer sağlandığını kaydeden Çöpoğlu, "Bölgesel öncelikler çerçevesinde dönemsel olarak tasarlanan programlarla verilen mali destekler kapsamında 5 ilde toplam 499 projeye 140 milyon 767 bin lira destek verilerek, 235 milyon 619 bin liralık değer ürettik. Yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini arttırmak üzere eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek kapsamında ise toplam 544 projede 4 milyon liralık bütçe bu kapsamda kamu kurumları, STK'lar, yerel yönetimler ve odalara kullandırılmıştır." diye konuştu.

Çöpoğlu, bu projeler vasıtasıyla KOBİ'lerin küresel rekabet gücünü artırmasına, çevreye duyarlı temiz üretim uygulamalarına geçişlerine, Ar-Ge yapma, yenilik kapasite ve becerilerini geliştirmesine, ithalatlarını azaltarak, üretim kapasitelerinin artırılmasına ve bölgede yer alan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlandığını belirtti.

- "Yerel kalkınmayı ardından da ulusal kalkınmayı sağlıyoruz"

Türkiye'de 26 kalkınma ajansı bulunduğuna işaret eden Çöpoğlu, yerel ekonomik aktörleri verdikleri desteklerle güçlendirdiklerini ve bu şekilde yerel kalkınmayı ardından da ulusal kalkınmayı sağladıklarını vurguladı.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı yatırımcılara ücretsiz danışmanlık sağladıklarına değinen Çöpoğlu, "Yer temini, devlet teşvikleri, kredi gibi konularda 5 ilimizde bulunan yatırım destek ofisleriyle bütün yerli ve yabancı yatırımcılara rehberlik yapıyoruz." dedi.

Çöpoğlu, destekledikleri projeler arasında Bolu İline Geçici Depolama Tesisi Kurulumu Projesi, Sakarya Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi Projesi, Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi Projesi, Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi, Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği Test Merkezi'nin de yer aldığını kaydetti.

- "Bölgemiz adeta Türkiye'nin üretim üssü niteliğindedir"

Çöpoğlu, ajansın faaliyet gösterdiği TR-42 Doğu Marmara Bölgesinin, ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Bölgenin Türk sanayisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Çöpoğlu, "Bölgemiz adeta Türkiye'nin üretim üssü niteliğindedir." dedi.

MARKA'nın yaptığı çalışmalara değinen Çöpoğlu, 2009 yılından bu yana MARKA tarafından sosyal, sektörel ve tematik 293 araştırma raporu hazırlandığını, bölgesel kalkınma için öncelikli alanlara yönelik mekansal planlama faaliyetleri yapıldığını kaydetti.

Toplam 11 OSB ve turizm bölgesi kurulumuna, ilan ve planlanmasına destek verdiklerini, TÜBİTAK, AB ve Dünya Bankası fonlarına ilişkin yatırımcılara bilgi aktardıklarına işaret eden Çöpoğlu, şunları kaydetti:

"5 ilde bulunan Yatırım Destek Ofislerince yüz yüze, telefonla, e-posta ile 29 bin potansiyel yatırımcı ve girişimci yatırım ve iş kurma süreçleri, devlet teşvik ve destekleri ve fizibilite konularında bilgilendirilmiştir. Bölgede gereksinim duyulan alanlara yönelik bölge dışından yerli ve yabancı yatırımcı çekilmesi amacıyla tanıtım kitleri hazırlanmakta ve görüşmeler yapılmaktadır. MARKA, başvuru sahibi, koordinatör, ortak ve iştirakçi olarak 44,7 milyon avro bütçeli 20 Avrupa Birliği projesinde yer almıştır."

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