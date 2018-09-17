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Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Markalı konut projeleri kapsamında Ağustos ayında gerçekleştirilen satışların yüzde 11’lik bölümü yabancı yatırımcılara yapıldı.

Markalı konut satışlarının yüzde 11’i yabancılara yapıldı

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Markalı konut projeleri kapsamında Ağustos ayında gerçekleştirilen satışların yüzde 11’lik bölümü yabancı yatırımcılara yapıldı.
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre Ağustos ayında, markalı konut projelerinin yüzde 11’i yabancı yatırımcılara satıldı. Bu oran, son altı aylık ortalamanın (yüzde 9.0) 2.0 puan üzerinde.
Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0.17, son üç ayda yüzde 1.44, son altı ayda yüzde 3.48, son bir yılda yüzde 9.0, son üç yılda yüzde 36.47, son beş yılda ise yüzde 84.82 arttı.
Endekse göre konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 1.18, son üç ayda yüzde 3.61, son altı ayda yüzde 5.31, son bir yılda yüzde 8.42, son üç yılda yüzde 28.76, son beş yılda ise yüzde 67.40 arttı.
Yeni Konut Fiyat Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.39, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.34, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 82.30 arttı ve endeks değeri 182.3’e ulaştı.
Yeni Konut Fiyat Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.58 artarken; İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde ise yüzde 0.33 arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler Avrupa Yakası’na kıyasla 10.70 puan fazla arttı.
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, ağustos 2018 sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 11’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığını söyledi ve şu değerlendirmeleri yaptı:
“Son altı aylık ortalamanın 2.0 puan üzerine çıkan yabancı yatırımcılara satışların artmasında, kurdaki dalgalanma etkili oldu. Kur artışı, yabancılar ve yurtdışındaki gurbetçiler için Türkiye'yi cazip hale getirdi. “Yabancılara yapılan konut satışları; 2018 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.15'lik büyüme ile 11 bin 816 adet seviyesine yükseldi.
“Ayrıca, markalı projelerden konut satın alan müşterilerin Ağustos ayında peşinat kullanım oranı yüzde 34, banka kredisi kullanım oranı yüzde 17 ve senet kullanım oranı yüzde 49 oldu.
“Bu veriler, konut alıcısının, kredi faizinin yükselmesiyle, firmaların sunduğu kampanya ve ödeme seçeneklerini değerlendirdiğini gösteriyor” dedi.
REIDIN CEO’su Kerim Alain Bertrand Ağustos ayı sonuçları hakkında şunları söyledi:
“Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.17 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9.0 artış gerçekleşmiştir. Ağustos ayı içerisinde yaşadığımız kur şoku ve konut kredi faiz oranlarının son yılların zirve değerlerine ulaşması, beklendiği gibi talep azalmasını karşımıza getirmiş, konuta erişim problemini ortaya çıkarmıştır. Ancak sektörde görülen yavaşlamaya rağmen, fiyatlarda yaşanan düşüşlerin konut alıcısı açısından önemli bir fırsat oluşturacağını söyleyebiliriz.” (Fotoğraflı)

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