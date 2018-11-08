FİNANS

MARKA'nın inovasyon yarışması sonuçlandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

Doğu Marmara'da faaliyet gösteren kobilerin inovasyon becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "InnoTEAM" yarışmasında dereceye giren 6 firmaya ödülleri verildi

KOCAELİ (AA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından bölgedeki kobilerin inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "InnoTEAM" yarışmasında başarılı olan firmalara ödülleri takdim edildi.

İzmit'te bir otelde düzenlenen ödül törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile firmaların temsilcileri katıldı.

Vali Aksoy, törende yaptığı konuşmada, kalkınma ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgenin kalkınması ve gelişmesine sundukları katkılardan bahsetti.

MARKA'nın, Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sunan önemli bir bölgede faaliyet gösterdiğini belirten Aksoy, ajansın bölgedeki firmaların inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini kaydetti.

Aksoy, Doğu Marmara'da Ar-Ge faaliyetleri konusunda önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kocaeli olarak 112 Ar-Ge ve 12 tasarım merkezimizle İstanbul'dan sonra en fazla Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip olan kentiz. Komşu illerimizde de benzer artışları biliyoruz ve takip ediyoruz. Temennimiz, farklılıklar ortaya koymak ve bu farklılıklar üzerinden de geliştirdiğimiz ürünleri ticarileştirerek ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlayabilmektir, ihracatı daha nasıl arttırabiliriz ve ürettiğimiz ürünleri nasıl ihraç edebiliriz, bu konulara kafa yormak ve bu konular üzerinde biraz daha yoğunlaşmaktır. Bu yönüyle de baktığımızda firmalarımız önemli çalışmalar ortaya koymuş ve yapmış oldukları çalışmaları daha iyi bir noktaya taşıyacak çalışmayı burada belirli bir aşamaya getirmişlerdir."

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi Aksoy, firma temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

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- Yarışma süreci ve kazananları

Şubat 2017'de ilan edilen ve ilk aşamasında 47 firmanın başvuruda bulunduğu yarışma sürecinde çözüm ortağı olarak inovasyon alanında deneyimli ve uzman ekibe sahip Sabancı Üniversitesi ile çalışıldı.

İkinci aşamaya geçen 32 firmaya Avrupa Birliği İnovasyon Yönetimi Standardı olan CEN/TS 16555-1 standardına uygun olarak tasarlanan İnovasyon Yönetimi Öz Değerlendirme Anketi (AToMIC) internet üzerinden firmalara uygulandı.

Üçüncü aşamada 32 firmaya yerinde ziyaretler yapılarak kanıt dokümanların sunulduğu mülakatlar yapıldı ve mevcut durum analizi sonucunda firmaların geliştirilmeye açık noktaları konusunda firmalara yol haritası niteliğinde geri bildirim raporları hazırlandı. Mülakat sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede en yüksek puanı alan ilk 10 firma 6 ay ücretsiz mentorluk hizmeti almaya hak kazandı. Bu firmalar, geliştirilmeye en çok ihtiyaç duydukları alana göre mentor ve ajans uzmanlarıyla eşleştirildi ve firmanın inovasyon kapasitesini artırmak için inovasyon takımları oluşturuldu.

Geri bildirim raporları doğrultusunda mentorler tarafından her firmaya özgü hazırlanan eylem planları, 6 ay boyunca aylık ziyaretlerle inovasyon takımları tarafından takip edildi ve eylem planları hayata geçirildi. Mentorluk sürecinin başında ve sonunda firmaların inovasyon yönetimi kapasiteleri inovasyon uzmanları tarafından ölçüldü.

Mentorluk sürecini başarıyla tamamlayan 6 firma ödül almaya hak kazandı.

"İnovasyon Büyük Ödülü"nü CRYOCAN Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler San. Tic. Ltd aldı. Artıkdoksan Hızlı İmalat Teknolojileri ve San. Tic. AŞ "En Hızlı İlerleme Sağlayan Firma", Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ "En İyi İnovasyon Stratejisine Sahip Firma", Pimsa Otomotiv AŞ "En İyi İnovasyon Ortamı Yaratan Firma", Kromel Makine San. ve Tic. AŞ "En İyi İnovasyon Sürecine Sahip Firma", Sönmez Transformatör San. ve Tic. AŞ "En İyi İnovasyon Performansı Gösteren Firma" ödülünün sahibi oldu.

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