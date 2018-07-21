MARKA'nın otonom araç çalıştayları

MARKA'dan yapılan açıklamada, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) işbirliğiyle planlanan çalıştay dizisinde, "Otonom Araç Sistemleri Alanında Mevcut ve Gerekli Yetkinliklerin Belirlenmesi, Otonom Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi için Yatırım İhtiyacının Tespit Edilmesi, Kaynakların Etkin Kullanımını Sağlayacak İşbirliği Modellerinin Geliştirilmesi ile Ana Sanayi ve Kamunun Otonom Bileşen ve Sistem İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi" çalıştaylarının tamamlandığı belirtilerek, TOSB'da beşincisi düzenlenecek çalıştayın konusunun "Otonom Araç Teknolojilerine Yönelik Tamamlayıcı Projelerin Geliştirilmesi" olduğu hatırlatıldı.

"Otonom teknolojiler alanında rekabetçi bir ekosisteminin oluşturulmasında gerekli altyapı, insan kaynağı ve teknoloji ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili paydaşları belirli hedefler etrafında toplamak çalıştayların ana çerçevesini oluşturdu. Bahse konu sekiz çalıştay, TOSB tarafından alınan danışmanlık hizmeti kapsamında ilgili tarafların işbirliği ile tasarlandı. Çalıştaylar kapsamında elde edilecek çıktıların otomotiv değer zincirinin dönüşüm strateji çalışması haricinde AutoCUP, TOSB Inovasyon Merkezi ve Marmara Hareketlilik Kümelenmesi gibi projeler için de sağlam bir bilgi kaynağı oluşturması amaçlandı."

Organizasyonun 24 Temmuz Salı günü yapılacağı aktarılan açıklamada ayrıca, "İşbirliklerinin Koordinasyonunu Sağlayacak 'Arayüz' Oluşturma Sürecinin Tanımlanması, Paydaş Rol ve Sorumluluklarının Belirlemesi ile Finansal ve Kurumsal Sürdürülebilirliğin Sağlanması için Temel Stratejilerin Belirlenmesi" çalıştaylarının sırasıyla 26 Temmuz, 1 ve 2 Ağustos'ta gerçekleştirileceği kaydedildi.

