İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), MarkAntalya AVM hakkında detaylı bilgi isteyenler için "bilgi odası" açtı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, MarkAntalya AVM’ye ilişkin tüm sözleşmeler ve detaylı bilgilerin yer aldığı "bilgi odası", yoğunluk yaşanmaması için randevuyla çalışıyor. Bilgi odası, 1 Haziran 2018'e kadar açık olacak.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, muhammen bedelin yüzde 10’u olan 127 milyon 890 bin TL tutarında teminat sunmaları gerekiyor. İhale için son başvuru tarihi 4 Haziran 2018, ihale tarihi de 5 Haziran 2018 olarak belirlendi.

TMSF’nin kayyum olarak atandığı Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Antalya Muratpaşa'da bulunan MarkAntalya AVM, Fon tarafından MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında 1 milyar 278 milyon 900 bin TL muhammen bedelle satışa sunulmuştu. Halihazırda bilgi odası süreci devam ediyor.

