Market raflarındaki bal fiyatlarına tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - TÜRKİYE Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, kilogramı kalitesine göre, arıcıdan 9- 12 liraya alınan balın marketlerde 45- 50 liradan satılmasına tepki gösterdi.

MAYBİR Başkanı Şahin, Türkiye'nin yılda yaklaşık 110 bin tonluk bal üretimiyle Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük üreticisi olduğunu söyledi. Bu seneki yağışların, arıcıların yüzünü güldürdüğünü belirten Şahin, "Bu yıl nisan ayından ağustos ayına kadar kuraklık olmazsa toprak nemini güzel aldı. Arıcılarımız bu coğrafyanın envaiçeşit balını tüketiciye tattırır. Geçen yıl Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'da mevsimsel şartlar nedeniyle iyi ürün elde edemedik. Çiçek balında yüzde 50 verim kaybı yaşandı. Çam balı üretim miktarı ise bir önceki yılın biraz üzerine çıkarak 40 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl ülkenin bazı kesimlerinde toplu arı ölümleri oldu. Ölümler tarımsal ilaçlardan kaynaklandı, Tarım ve Orman Bakanlığı ilaçların kullanımını yasakladı" diye konuştu.