FİNANS

Marketler de tanzim satış yapabilecek

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak"

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tanzim satış noktaları dışında zincir mağazalara da mal tedarik etmeye başlayacağını belirterek, "Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak." dedi.

Pakdemirli, Salihli Ziraat Odası'nda "Çiftçi Buluşması" etkinliği öncesinde düzenlediği basın toplantısında, tanzim satış noktalarını Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere yurt çapında 110 noktada devreye aldıklarını, bu satışların kısa sürede hızlı bir netice vererek sebze meyve fiyatlarını yüzde 40-50 gerilettiğini söyledi.

Tanzim satış konusunda yeni bir adımın daha atıldığını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak. Hızlı bir şekilde bu konuda da netice bekliyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli ve ucuz sebze ve meyveye ulaşması anlamında alınmış önemli bir karardır."

- Zeytine de prim müjdesi

Bakan Pakdemirli, Manisa'nın zeytin varlığı açısından çok önemli bir bölge olduğunu, yaptıkları görüşmeler sonucu zeytinyağının ardından zeytine de destek olma kararı aldıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere zeytinyağında 80 kuruş bir primimiz vadı. Tane zeytine de prim vermeye başlıyoruz, rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir. Onu henüz arkadaşlar çalışıyor. Ama bundan sonra zeytin üreticimiz de tane zeytine prim almış olacak. Egeli üreticilerimize müjdesini buradan verelim." dedi.

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bakan pakdemirli tanzim satış zeytin primi

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