FİNANS

Marketlerde "haksız kazanç" denetimi

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından mal ve hizmetlerin fiyatlarında haksız artış yapılmasına karşı denetim gerçekleştirildi

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren market ve iş yerlerinde döviz kurlarındaki hareketlilik bahane edilerek mal ve hizmetlerin fiyatlarında haksız artış yapılmasına karşı denetim yapıldı.

Kent merkezindeki bir markette yapılan denetimde, 28 ürünün etiket, kasa ve geçmiş aylardaki fiyatları karşılaştırıldı.

Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, denetimlerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki yükselişin bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların artırıldığı imajı veren işletmelere karşı tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Piyasadaki aksaklıkları gidererek tüketicilerin zararını önlemek için kamunun gerekli tedbirleri alacağını belirten Özata, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu düzenlemenin yenilikler getirdiğine işaret eden Özata, şöyle devam etti:

"6502 sayılı Kanunun 75'inci maddesinde, 'Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir. Bu kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi halinde belgelerin aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur' hükümleri yer almaktadır. Kanun kapsamında bakanlıkça görevlendirilecek personel eliyle denetim ve inceleme yapılması, aykırılık tespit edilen hususların değerlendirilmek üzere Reklam Kuruluna iletilmesi ve diğer mevzuat hükümlerine aykırılıklara ilişkin olarak da gerekli idari işlemlerin yapılması hususları yer almaktadır."

Özata, Müdürlükçe oluşturulan 11 kişilik ekip tarafından il ve ilçelerde denetimlerin süreceğini vurguladı. ​

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