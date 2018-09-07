Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğünce kentte faaliyet gösteren market ve iş yerlerinde döviz kurlarındaki hareketlilik bahane edilerek mal ve hizmetlerin fiyatlarında haksız artış yapılmasına karşı denetim yapıldı.

Kent merkezindeki bir markette yapılan denetimde, 28 ürünün etiket, kasa ve geçmiş aylardaki fiyatları karşılaştırıldı.

Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, denetimlerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki yükselişin bazı mal ve hizmet maliyetlerini etkilemediği halde döviz kaynaklı maliyet artışı olduğu ve bu nedenle fiyatların artırıldığı imajı veren işletmelere karşı tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Piyasadaki aksaklıkları gidererek tüketicilerin zararını önlemek için kamunun gerekli tedbirleri alacağını belirten Özata, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu düzenlemenin yenilikler getirdiğine işaret eden Özata, şöyle devam etti: