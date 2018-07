Marketlerin kurban satışına tepki

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, "Vatandaşlardan kurbanını görmesini, nasıl kesildiğini bilmesini istiyorum. Kurban kurbancılardan alınır. Marketlerin sattığı kurbana karşıyım. Hipermarketler gününden önce kesip poşetliyorsa bu da olmamalı. Bir gün önce hayvan kesilirse bu kurban olmaz" dedi

Osman Yardımcı, Antalya Kasaplar Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı'na 40 gün kaldığını hatırlattı. Kurban fiyatlarının erken açıklanmasından yakınan Yardımcı, fiyatları erken açıklamanın vatandaşın zararına olduğuna değindi. Yardımcı, kurban fiyatlarının hayvan stoğuna göre bayrama iki hafta kala açıklanması gerektiğini kaydetti. Alışveriş merkezlerinin telefonla kurban siparişi ve kesimi yapmasına tepki gösteren Yardımcı, "20 kilo kurban siparişi oluyor. Bu nasıl olacak. Kurbanın sipariş kilosu olur mu? Devlet bu konulara el atmalı" diye konuştu.

'ÇOCUKLARINIZI TATİLDE KASAPTA ÇALIŞTIRIN' ÇAĞRISI

Antalya'da kasap okulu açmayı planladıklarını anlatan Yardımcı, kasaplık mesleği yok olmak üzere olduğu için çırak yetiştirmeyi istediklerini belirtti. Okulların tatile girmesi nedeniyle ailelere çağrı yapan Yardımcı, çocukların yaz döneminde kasaplarda çalışarak hem meslek öğrenmesi hem de harçlığını kazanmasını istedi.

'VATANDAŞ İTHAL ETTEN ŞİKAYETÇİ'

İthal etten vatandaşın şikayetçi olduğunu vurgulayan Yardımcı, etin vatandaşın damak tadına uymadığını söyledi. Antalya'da hayvancılığın önemine dikkati çeken Yardımcı, devletin turizm desteğinin, hayvancılık için de verilmesini talep etti. Kırsal alanlarda işsizliğin azalması için hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğini aktaran Yardımcı, devletin vatandaşa ucuz hayvan vererek desteklemesini istedi.

'BENCE ET PAHALI DEĞİL'

Et fiyatları hakkında görüşlerini aktaran Yardımcı, 'etin fiyatı pahalı' söylemini şu sözlerle eleştirdi:

"Et pahalı diyorlar. Kuzunun kilosunu 44 liraya alıyoruz. Döşü, boynu, gerdanı çıkıyor. Kuzu aldığımızda tek değerli yeri pirzoladır. Pirzola 75 lira denildiğinde herkes kuzu eti 75 lira diyor. Yok böyle bir şey. But 52 lira, döş 46 lira. Aldığımız fiyata geliyor. Bunları kimse düşünmüyor. Bir aile ayda 5 kilo et yese 2 lira pahalı olsa 10 lira eder. 10 lira aile ekonomisine hiçbir şey yapmaz. O ailenin gelir düzeyini yükseltmek gerekir. Bence et pahalı değil. Bir kilo baklava 90 lira. Ekmek 1 lira ama yanında aynı ekmeğin farklı türleri 3 katı pahalı."

'ADAKLIKLARI MEZBAHADA ÜCRETSİZ KESELİM'

Adaklık adı altında yol kenarlarında hayvanların sağlıksız kesim işleminin yapıldığını belirten Yardımcı, büyükşehir belediyesi ile yapacakları hizmette, adaklığını alan insanların hayvanını araçla kesim yerine götürüp, veteriner eşliğinde ücretsiz kesim hizmeti yapacaklarını söyledi. Vatandaşlardan kaçak kesim yerlerinde alınan etten uzak durmasını talep eden Yardımcı, "Bizim veterinerlerimiz var. Hayvan çok sağlıklı görülebilir, ufak bir hastalık nedeniyle imha edilmesi gereken hayvanlar olabilir. Mezbahaya getirin adağınızı ücretsiz keselim. Ben ücret almayacağım. Antalya kaçak cenneti. Yol kenarlarında hayvan satışı yapan yerlerde kontrolsüz gelen etlerin denetlenmesi gerekir. Yol kenarlarında damgasız etler var. Adaklık kurbanlar ücretsiz ama kurbanlık danalar ücretli olacak" dedi.

'MARKETTE SATILAN KURBANA KARŞIYIM'

Marketler zincirinde kurban satışı ve kesimi yapılmasına tepki gösteren Yardımcı, şunları söyledi:

"Ben marketlerin kurban satmasına karşıyım. Müftü de kurban veresiye olmaz uyarısı yapsın. 9-10 ay taksit yapılıyor. Dananın kilosu geçen sene 20 lirayken onlar 40 liradan mal sattı. Marketlerin çoğu yabancı menşeli. Biz paskalya bayramında Kuran okuyup, helva dağıtalım, mevlit okuyalım diyor muyuz? Sen benim dini bayramımla alay mı ediyorsun? Kurbanı gününde kes tamam diyeceğim. 5 bin hayvan alıyorsun. 5 bin hayvan kesim yapacak mezbaha yok. Öyle bir eleman bulmak için 100 eleman olmalı. Nasıl kesiliyor bu hayvanlar. Bizle alay etmeyin. Ben vatandaşlardan kurbanını görmesini, nasıl kesildiğini bilmesini istiyorum. Kurban kurbancılardan alınır. Marketlerin sattığı kurbana karşıyım. Devlet buna el atmalı. Hipermarketler gününden önce kesip poşetliyorsa bu da olmamalı. Bir gün önce hayvan kesilirse bu kurban olmaz. Ben vatandaş olarak doğal hakkımı kullanıyorum, görmediğin kurbanı siparişle kestirme. Görmüyorsan sana videosunu çekip, göndersinler."

KDV İNDİRİMİ YAPILSIN TALEBİ

İthal ete de gerek olmadığını söyleyen Yardımcı, "Avrupa'da et bizimkinden ucuz mu? Biz ucuz alıyoruz diyoruz ama devlet bizim paramızla bizim vergilerimizle bunları yapmamalı. Ticaret yapmamalı. Denge olmalı. Bir kilo ette 4 lira KDV var. Devlet KDV'yi kaldırsın. İthal etten KDV, gümrük vergisi almıyorsunuz. Bu devletin sırtına biniyor. Bizden KDV indirsin daha ucuza satalım. Biz ucuz et sattığımızda vatandaşın yararına olacak" diye konuştu.

