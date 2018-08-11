FİNANS

Marketlerin kurbanlık mesaisi başladı

FİNANS HABERLERİ  | 11.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Modern tesislerde İslami usullere uygun olarak, veteriner ve din görevlisi nezaretinde kesim yaptıracak marketler, özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslim imkanı da sağlıyor - Küçükbaş kurbanlık fiyatını bin 45-bin 295 lira, büyükbaş hisse fiyatını ise 995-bin 245 lira olarak belirleyen marketler, taksitle satış imkanı sunuyor

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla marketlerin kurbanlık mesaisi de başladı. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarını bin 45-bin 295 lira, büyükbaşın hisse fiyatını ise 995-bin 225 lira olarak belirleyen marketler, taksitli satış imkanı da sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yasal mevzuat ve standartlarımıza uygun modern tesislerde kesim yaptıracak marketler, özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslim imkanı da sağlıyor.

Marketlerin birçoğu sipariş kabulleri için son hazırlıklarını yaparken bazıları da satışlara başladı. CarrefourSA, bazı illerdeki hipermarketlerinde gerçekleştireceği canlı satış ve kesim organizasyonun yanı sıra farklı paket seçeneklerini de müşterilerine sunacak. CarrefourSA, minimum 17 kilogramlık "Karaman Koç Kurban Kolisi"ni bin 245 liraya, aynı ağırlıktaki "Kıvırcık Koç Kurban Kolisi"ni ise bin 285 liraya satacak. CarrefourSA, büyükbaş kurbanlıkta ise bir hisse (en az 19 kilogram) fiyatını bin 225 lira olarak belirledi.

Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek CarrefourSA, anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarına 50 lira indirim ve 9 taksit imkanı sunacak. Ayrıca market, canlı hayvan satışlarında bin 190 lira ve üzeri alımlarda 100 lira indirim uygulayacak.

Bağış yapmak isteyenlerin kurbanları ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfına, Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfına verilecek.

- Migros

Müşterilerine ücretsiz teslimat fırsatı sunan Migros, minimum 12 kilogramlık kurbanlık koçu bin 155 liradan, minimum 16 kilogramlık koçu bin 295 liradan satacak. Firma büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 21 kilogram olan bir hisse fiyatını ise bin 245 lira olarak belirledi.

Migros, Money Bonus Kart sahiplerine 100 lira indirim imkanı sağlayacak.

- A101

A101, kurbanlı satışını peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla müşterilerine sunuyor. Market, 14-16 kilogramlık Karaman koçun fiyatını bin 45 liradan, büyükbaş kurbanlıkta 18-20 kilogram olan bir hisse fiyatını ise 995 liradan satışa sundu. Market, kurban kesimini Bursa, Balıkesir ve Aydın'da gerçekleştirecek.

Market, kurbanların kelle, deri, paça, işkembe ve bağırsakları kurban sahibi adına Türk Hava Kurumu'na bağışlayacak.

PARTNERYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyorYok böyle yetenek! Tüm dünya onu konuşuyor
IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!
Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’daTürkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a101 Carrefour kurban bayramı kurbanlık Makromarket market Migros

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

BDDK bankaları toplantıya çağırdı iddiası yalanlandı

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

Gram altının fiyatı rekor kırdı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Tüketici Başvuru Merkezi: Temassız kart dolandırıcılığı her geçen gün yaygınlaşıyor

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Kumlucalı firma, raf ömrü uzun pembe domates üretti

Kadın girişimciler kendi işlerinin patronu oldu

Kadın girişimciler kendi işlerinin patronu oldu

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

Türkiye’deki armut üretiminin yüzde 30’u Gürsu’da

Onur Market'ten yeni mağaza

Onur Market'ten yeni mağaza

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.