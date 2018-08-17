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Markette kurbanlık satışı polemiği

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik: - "Canlı görülmeden kurbanlık alınıyor. Marketlerce kurbanlık dağıtılmasını doğru bulmuyoruz" - Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek: - "Kurbanlıklar, daha hijyenik ve temiz şartlarda kesilerek kutulanmış olarak vatandaşa ulaştırılıyor. Müşteri de tercih ediyor"

DENİZ ÇİÇEK - Kurban Bayramı öncesi büyük marketlerin kurbanlık satışına yönelmesi yetiştiriciler ile satıcılar arasında görüş ayrılığına yol açtı.

Büyük marketler, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun şekilde kurbanlık satışına başladı. Entegre et tesislerinde, din görevlisi ve veteriner hekim eşliğinde kesimi yapılan hayvanlar, parçalanıp kolilenerek marketlerce vatandaşa teslim ediliyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvanların amacına uygun kesilmesi gerektiğini belirterek, marketlerce gerekli şartlara uyulup uyulmadığını bilmediklerini söyledi.

Hayvanı canlı görmeden kurbanlık alındığına işaret eden Çelik, "Görmeden, bilmeden, 'Kurbanlık aldım.' deniliyor. Dini vecibelere göre bu işin kriterleri bellidir. Marketlerce kurbanlık dağıtılmasını doğru bulmuyoruz. İnanç değerlerimizden sanki uzaklaşıyoruz gibi bir endişeyle karşı karşıyayız. Bu konuya endişeyle yaklaşıyoruz. Olaya ticari bakılıyor. Sıcak bakmıyorum ve desteklemiyorum." dedi.

Marketlerde 15 kilogramlık kurbanlık koyun satılmasını da eleştiren Çelik, bu kiloda kurbanlık hayvan olmaması gerektiğini ifade etti.

- "Tüketiciler memnun"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek ise marketlerden yapılan kurbanlık satışlarının bu pazarın sadece yüzde 5'ini oluşturduğuna dikkati çekti.

Marketçilerin de hayvanları üreticilerden aldığını, üreticilerin de bundan memnun olduğunu dile getiren Altunbilek, kurbanlık hayvanların daha hijyenik ve temiz şartlarda kesilerek kutulanmış olarak vatandaşa ulaştırıldığını vurguladı. Altunbilek, "Müşteri de tercih ediyor, tüketiciler çok memnun. Vekaleti alıp, kesimi el değmeden yapıyoruz. Tüketiciye paketli olarak teslim ediyoruz, onlara sadece doğrayıp pişirmek kalıyor." diye konuştu.

15 kilogramlık kurbanlık satılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Altunbilek, "Hayvanlar en az 15 kilo geliyor, 20 kilo gelen de var, 25 kilo gelen de. Müşterinin talebine göre hayvan sağlıyoruz. Zaten hayvan koyun olmazsa kesimine izin verilmiyor." dedi.

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