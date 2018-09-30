FİNANS

Marmara, Ege, Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 19:54 | Son Güncelleme

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da ülkenin batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir
değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
kuvvetli yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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