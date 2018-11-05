FİNANS

Marmarabirlik "2023 ciro hedefi"ne 5 yıl erken ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "Biz 2023 vizyonumuzda 500 milyon lira ciroya erişmeyi hedeflemiştik ama bu yıl itibarıyla 500 milyon liranın üzerine çıktık. 2023 vizyonumuzu revize ettik, Allah nasip ederse 2023'te 1 milyar lira ciro hedefliyoruz" - "Bir kooperatifin 500 milyon lira ciro hedefini 4-5 yıl önce yakalayıp, 2023 hedefini yüzde 100 artırarak revize etmiş olması, hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir"

HALUK YÜKSEL - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2023'te 500 milyon lira ciroya ulaşmayı hedeflediklerini, ama bu yıl itibariyle bu rakamı yakaladıklarını belirterek, "Hatta 500 milyon liranın üzerine çıktık. 2023 vizyonumuzu revize ettik, Allah nasip ederse 2023'te 1 milyar lira ciro hedefliyoruz." dedi.

Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmarabirlik'in, 31 Ekim 2017-1 Kasım 2018 iş yılındaki satış miktarının 36 bin tonu bulduğunu, bunun 6 bin tonluk kısmının yurt dışına satış olduğunu söyledi.

Toplam satış içinde ihracat miktarının giderek arttığını ve yüzde 17-18'leri yakaladığını anlatan Asa, bir önceki iş yılında 21 milyon dolar olan ihracat tutarının ise 23 milyon dolar seviyelerine taşındığını bildirdi.

Asa, ihracata büyük önem verdiklerini, bu çerçevede Avrupa'daki satışları daha da hızlandırmak için Almanya'da Köln Belediyesinden 3 bin metrekare yer aldıklarını belirterek, "Köln'de depolama tesisi kurulmasıyla ilgili inşaat aşamasına gelmek üzereyiz. 2 milyon avroluk bir yatırım. Dolayısıyla buradaki depolama tesisi ve küçük bir üretim tesisimizle Avrupa'daki satışlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Marka destek programı Turquality konusunda da bütün altyapıyı hazırladıklarını ve 18 Ekim itibarıyla resmi makamlara başvuruda bulunduklarını dile getiren Asa, "Bunun 6 aylık bir altyapı çalışması vardı, bu bitti şimdi resmi makamlara müracaatımızı yaptık. İnşallah Turquality'ye dahil edildiğimizde, bu, yurt dışında Marmarabirlik'in gücüne güç katacak." ifadesini kullandı.

- "2023 vizyonumuzu revize ettik"

Asa, Marmarabirlik'in gerek yurt içi gerekse yurt dışı satışlarının hedeflerinin üzerinde rakamlarla devam ettiğini, bunun cirolarına da yansıdığını söyledi.

Marmarabirlik'in şu an itibarıyla 54 ülkeye ihracat yaptığını belirten Asa, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğümüzün direktifleri doğrultusunda 2023 vizyonu oluşturulduğunda, biz 2023 vizyonumuzda 500 milyon lira ciroya erişmeyi hedeflemiştik ama bu yıl itibarıyla bu rakamı yakalamış olduk. Hatta 500 milyon lira cironun üzerine çıktık. 2023 vizyonumuzu revize ettik, Allah nasip ederse 2023'te 1 milyar lira ciro hedefliyoruz. Bir kooperatifin 500 milyon lira ciro hedefini 4-5 yıl önce yakalayıp, 2023 hedefini yüzde 100 artırarak revize etmiş olması, hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesidir."

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Anahtar Kelimeler:
2023 hedefi ciro Marmarabirlik

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