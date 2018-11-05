HALUK YÜKSEL - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2023'te 500 milyon lira ciroya ulaşmayı hedeflediklerini, ama bu yıl itibariyle bu rakamı yakaladıklarını belirterek, "Hatta 500 milyon liranın üzerine çıktık. 2023 vizyonumuzu revize ettik, Allah nasip ederse 2023'te 1 milyar lira ciro hedefliyoruz." dedi.

Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmarabirlik'in, 31 Ekim 2017-1 Kasım 2018 iş yılındaki satış miktarının 36 bin tonu bulduğunu, bunun 6 bin tonluk kısmının yurt dışına satış olduğunu söyledi.

Toplam satış içinde ihracat miktarının giderek arttığını ve yüzde 17-18'leri yakaladığını anlatan Asa, bir önceki iş yılında 21 milyon dolar olan ihracat tutarının ise 23 milyon dolar seviyelerine taşındığını bildirdi.

Asa, ihracata büyük önem verdiklerini, bu çerçevede Avrupa'daki satışları daha da hızlandırmak için Almanya'da Köln Belediyesinden 3 bin metrekare yer aldıklarını belirterek, "Köln'de depolama tesisi kurulmasıyla ilgili inşaat aşamasına gelmek üzereyiz. 2 milyon avroluk bir yatırım. Dolayısıyla buradaki depolama tesisi ve küçük bir üretim tesisimizle Avrupa'daki satışlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.