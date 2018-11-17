FİNANS

Marmarabirlik, 247 milyon lira karşılığı 33 bin ton ürün aldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

ÜRÜN alım planı kapsamında 52 bin tonluk alımlara başlayan Marmarabirlik, bugün itibariyle 247 milyon TL karşılığı 33 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi.

Marmarabirlik, 247 milyon lira karşılığı 33 bin ton ürün aldı

BURSA,(DHA)-ÜRÜN alım planı kapsamında 52 bin tonluk alımlara başlayan Marmarabirlik, bugün itibariyle 247 milyon TL karşılığı 33 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “15 Kasım’da yapılan ikinci dilim ödemelerle, 9 Kasım’a kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60’ının karşılığı olarak ortaklarımıza toplamda 110 milyon TL ödeme yapıldı”dedi.
Marmarabirlik bir taraftan ürün alımlarına devam ederken, diğer taraftan da açıklanan ödeme planı çerçevesinde ürün bedellerini ödüyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2018-2019 ürün alım kampanyasıyla ilgili değerlendirmede bulunurken, “Ortaklarımızdan alınan 33 bin ton ürünün, 18-23 dane arasındaki miktarı yüzde 26’dır. Bu kalibrelere 24-26 dane arasındaki ürün dahil edildiğinde toplamda yüzde 50’yi bulmaktadır. Marmarabirlik alımlarının iri kalibre oranının yüksek olduğunu görmekteyiz” dedi. Başkan Asa, açıklamasında şunları kaydetti:
“Gemlik 2 bin 300 ton, Mudanya 10 bin ton, Erdek 1700 ton, Orhangazi 2 bin 700 ton, İznik 10 bin ton, Edincik 3 bin 900 ton, Mürefte 1700 ton, Marmara Adası 54 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. 180-200 dane arası en yüksek miktarda ürün alımı yapan Mudanya kooperatifimizdir. Rakamlara bakıldığında iklim koşulları ve çeşitli bitkisel hastalıklar nedeniyle, bölgesel değişikliklerin, her kooperatifin dinamiklerinin farklı olduğunu görmekteyiz. Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından 2018-2019 ürün alım kampanya öncesinde, bölge rekoltesi, gelen rekolte beyanları ve kooperatif bölgelerinde yapılan tespitler sonucunda fiyatlar belirlenmiş ve alımlara erken başlanmıştı. Fiyatların açıklanmasının ardından serbest piyasa koşullarına baktığımızda Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı yapıldığını görmekteyiz. Her ne kadar başta eleştiriler almış olsak da, bugün geldiğimiz noktada Marmarabirlik’in ne kadar da doğru bir fiyat politikası izlediği görülmektedir. Üreticilerimizden azami teslimat miktarlarının artırılması yönünde talepler gelmektedir. Azami teslimat miktarından olumsuz yönde etkilenenler, 5 yıllık ürün teslimat ortalaması çok az ve rekolte beyanını da çok yüksek olan ortaklarımızdır. Marmarabirlik alım planı bir sekteye uğramadan aralıksız olarak planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu da, alım hedefine doğru ulaşacağımızı göstermektedir.”
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ortaklarımızdan azami teslimat miktarının üzerinde ürün alınması durumunda, beyan miktarı olan 70 bin ton ürünün alınması demektir. Buna Marmarabirlik’in ne depo kapasitesi ne de mali durumu imkan verir. Başta ödemeler olmak üzere büyük sıkıntı yaşanmasına sebep olur. Kaldı ki, bu yıl planlama dışında sınırsız alım yapılmış olsa bile, bir sonraki yıla geldiğimizde alım miktarının daha düşük miktarlarda olacağını ve sıkıntının daha da artacağının bilinmesini isterim. Kendi öz kaynakları ile ayaklarının üzerinde duran bir kurum haline gelen Marmarabirlik’e sahip çıkalım. Piyasada tek alıcı olan Marmarabirlik’e destek olalım” diyerek sözlerini tamamladı.

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Marmarabirlik, 247 milyon lira karşılığı 33 bin ton ürün aldı

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