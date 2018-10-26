Marmarabirlik Başkanı Asa: Tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız

BURSA, (DHA) - MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımız bizden en yüksek fiyatla ve en yüksek miktarda ürün almamızı, ürün bedellerini erken ödemimizi, tüketiciyi düşünmeden yüksek fiyatla yüksek miktarda satış yapmamızı istiyor. Ticarette böyle mantık yok. Sektörü; üretici, Marmarabirlik ve tüketici olarak sacayağı şeklinde düşünmek gerekir. Eğer tüketiciyi düşünmezsek büyük hata yaparız" dedi.

Ürün alımlarına 12 Ekim'de başlanan Marmarabirlik tarafından bugüne kadar 52,5 milyon TL karşılığında, 6 bin 300 ton alım gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik'in, üreticilerin kuruluşu olduğunu belirterek, "Ortağımız, 'Kooperatife ürünü teslim edeyim, paramı alayım, sonra kooperatif ne yaparsa yapsın' düşüncesinde olmamalıdır. Bu kurumun kârına ortak oldukları gibi olası bir zarar durumunda zararına da ortaklar. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Ortaklarımız bizden en yüksek fiyatla ve en yüksek miktarda ürün almamızı, ürün bedellerini erken ödemimizi, tüketiciyi düşünmeden yüksek fiyatla yüksek miktarda satış yapmamızı istiyor. Ticarette böyle bir mantık yoktur. Sektörü; üretici, Marmarabirlik ve tüketici olarak üçlü sacayağı şeklinde düşünmek gerekir. Eğer tüketiciyi düşünmezsek büyük bir hata yaparız. Kaldı ki depolama kapasitemiz ortada. Bundan 40- 50 yıl önce yapılan depolar atıl durumda. 2010 yılından bugüne kadar yaklaşık 30 bin ton depolama tesisleri yapıldı. Toplam yatırım tutarımız 110 milyon TL'dir" diye konuştu.

'ÜRETİCİ ZARAR EDERSE SEKTÖR BATAR'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, fiyatların erken açıklanmasına rağmen tüccarın, ucuz fiyatla ürün almaya çalıştığına da dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Buradan tüccara da seslenmek istiyorum. Türkiye'de sofralık zeytin rekoltesinde geçtiğimiz yıllara göre rekoltede bir artış olmamasına rağmen ne oldu da geçtiğimiz yılın fiyatların altında ürün alımı yapıyorsunuz? Arz fazlalığı mı var? Elinizi vicdanınıza koyun ve üreticiye siz de sahip çıkın. Eğer üretici ürünü yetiştiremez duruma gelirse zarar eder ve sektörde ürün temin edemez duruma gelir. Üretici batarsa sektör batar. Üreticimiz bir sonraki yıl ürününü yetiştirebilmesi için mutlaka ayakta kalmalı ve zarar etmemelidir."

Sofralık zeytinin kayda alınması gerektiğini de vurgulayan Başkan Asa, "Marmarabirlik olarak tüccarın da sahaya inip ürün almasını bekliyoruz. Tüccar, kazancın yüksek olduğu yıllarda piyasaya girip, sıkıntılı yıllarda üreticiyi yalnız bırakmaması gerekir. 170 bin ton olan bölge rekoltesinin tamamını Marmarabirlik’in alması mümkün değildir" diye konuştu.

Hidamet Asa, müstahsil makbuzu olmadan yapılan ürün alımlarının, haksız rekabeti de beraberinde getirdiğini savunarak, "Devletimiz bu işe acil çözüm bulmalıdır" dedi.

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