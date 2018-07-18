Marmarabirlik, Köln'de lojistik merkez kuracak

BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Almanya'nın Köln şehrinde kurulması planlanan üretim ve depolama tesisiyle ilgili arsa tapu devir işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik tarafından, Köln'de kurulması planlanan üretim ve depolama tesisine yönelik çalışmalar devam ediyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, tesisin fizibilite çalışmaları için Köln şehrine giderek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Asa, kurulacak depolama tesisinin hali hazırda devam eden transit ticaret faaliyetleri için lojistik merkez olmasının planlandığını söyledi. Asa, arsanın, Köln Belediyesi’nden uygun şartlarla alındığını, tapu devir işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Asa, projenin Alman Kalkınma Ajansı'ndan destek alınarak yapılacağını belirtti.

Planlanan projenin değişen dünya ve yeni pazarlama stratejisi adına büyük önem taşıdığını, mevcut durumda Avrupa'da bulunan bayilere ürün ulaştırmalarının zaman aldığını ifade eden Asa, şöyle konuştu:

"Köln'de yapılacak tesisimiz önemli bir lojistik merkez olma yönünde hizmet verecek. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ihracat hedeflerimiz de artacaktır. Avrupa ülkelerindeki satış noktalarımıza günlük sevkiyat olacağından ürünlerimizin market raflarında 'yok' durumu yaşanmayacak. Bu yüzden bu depolama tesisi önemli."

Asa, değişim-dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle daha güçlü kooperatif ve daha güçlü Marmarabirlik için çalıştıklarını söylereyek, "Önümüzdeki ürün alım döneminde en az 70 bin ton ürün almayı, ambalajlı olarak yılda 50 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. Yarım asırlık bir kurumun sorumluluğunun bilinciyle Marmarabirlik’i gelecek nesillerimize emanet ederken, güçlü bir şekilde teslim etmek arzusundayız" dedi.

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