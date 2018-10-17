Marmarabirlik Orhangazi Kooperatifi'nde 5 bin 836 ton rekolte beyanı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - MARMARABİRLİK Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nde 1 ay süren rekolte beyanı döneminde, 5 bin 836 ton zeytin rekolte beyanında bulunuldu.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Marmarabirlik Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nde rekolte beyan dönemi sona erdi. Kooperatif Başkanı Remzi Bayram, 1 ay süren beyan döneminde, 2 bin 612 ortağın, toplamda 6 bin tona yakın rekolte beyanı verdiğini açıkladı. Bayram, "Bu yıl zeytin alımlarında 5 bin ton hedefine ulaşmayı planlıyoruz. Ortakları, kooperatife ürün vermeye davet ediyoruz. Geçen yılı hem alımlar hem de üreticiye ödenen miktarlar konusunda rekorlarla kapattık. Bu yıl geçen yılın üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.
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