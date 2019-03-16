FİNANS

Marmarabirlik ortaklarına son ödemeyi mayısta yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 16.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "Ürün bedellerinin kalan son yüzde 20'lik kısmı mayıs ayında ortaklarımıza ödenecektir. Satışların olumlu yansıması durumunda ödemeler nisan ayı sonunda yapılacaktır" - "Hiç kimse bizden kredi kullanarak ürün bedellerinin ödenmesini istemesin. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak asla bu karanlık yola girmeyeceğiz"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son alım kampanyasından kalan yüzde 20'lik kısmın mayıs ayında ortaklara ödeneceğini, satışların olumlu seyretmesi durumunda ödemelerin nisan ayı sonunda yapılacağını duyurdu.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Aralık 2018'de sona eren alım kampanyasına ilişkin ortaklara ürün bedellerinin yüzde 80'ini ödediklerini belirtti.

Son kampanyada 351,5 milyon lira bedelle 51 bin ton ürün aldıklarını aktaran Asa, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere Marmarabirlik rekolte beyanı esasına göre ürün alımı yapmaktadır. Bu kampanya döneminde verdiği rekolte beyanı miktarınca ürününü teslim eden ortaklarımız tarafından 'Rekolte beyan miktarının üzerinde ürünlerimizi alın, bedelini de ne zaman öderseniz ödeyin' demişlerdi. Kalan ürün bedelleri üreticilerimiz tarafından verilen rekolte beyan fazlalığı olarak teslim edilen ürün miktarları çoğunluktadır. Ürününü satacak yer bulamayan üreticilerimizi mağdur etmemek için 5 bin ton daha fazla ürün alınmıştır. Eğer rekolte beyan fazlası olarak ürün almamış olsaydık, bugün üreticilerimize borcumuz kalmayacak ve ürün bedellerinin tamamı ödenmiş olacaktı."

Asa, göreve geldikleri günden bu yana 1 lira bile kredi kullanmadıklarını vurguladı.

Kredi kullanılması durumunda, faiz oranının kilogram maliyetlerine yansıyacağına ve ürün satışlarında büyük sıkıntılar yaşanacağına değinen Asa, "Hiç kimse bizden kredi kullanarak ürün bedellerinin ödenmesini istemesin. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak asla bu karanlık yola girmeyeceğiz. Ürün bedellerinin kalan son yüzde 20'lik kısmı mayıs ayında ortaklarımıza ödenecektir. Satışların olumlu yansıması durumunda ödemeler nisan ayı sonunda yapılacaktır."

Ayrıca Hidamet Asa, son kampanya döneminde alınan 351,5 milyon lira tutarındaki ürün bedelleri ödenirken 1 kilogram bile ürün satılmadığına dikkati çekti.

Marmarabirlik olarak fazlasıyla fedakarlık yaptıklarına işaret eden Asa, "Nitekim serbest piyasada ürünün bugün kaç liraya alınıp satıldığını da herkes çok iyi bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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bursa Marmarabirlik

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