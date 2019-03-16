Marmarabirlik ortaklarına son ödemeyi mayısta yapacak

"Bilindiği üzere Marmarabirlik rekolte beyanı esasına göre ürün alımı yapmaktadır. Bu kampanya döneminde verdiği rekolte beyanı miktarınca ürününü teslim eden ortaklarımız tarafından 'Rekolte beyan miktarının üzerinde ürünlerimizi alın, bedelini de ne zaman öderseniz ödeyin' demişlerdi. Kalan ürün bedelleri üreticilerimiz tarafından verilen rekolte beyan fazlalığı olarak teslim edilen ürün miktarları çoğunluktadır. Ürününü satacak yer bulamayan üreticilerimizi mağdur etmemek için 5 bin ton daha fazla ürün alınmıştır. Eğer rekolte beyan fazlası olarak ürün almamış olsaydık, bugün üreticilerimize borcumuz kalmayacak ve ürün bedellerinin tamamı ödenmiş olacaktı."

Son kampanyada 351,5 milyon lira bedelle 51 bin ton ürün aldıklarını aktaran Asa, şöyle devam etti:

Asa, göreve geldikleri günden bu yana 1 lira bile kredi kullanmadıklarını vurguladı.

Kredi kullanılması durumunda, faiz oranının kilogram maliyetlerine yansıyacağına ve ürün satışlarında büyük sıkıntılar yaşanacağına değinen Asa, "Hiç kimse bizden kredi kullanarak ürün bedellerinin ödenmesini istemesin. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak asla bu karanlık yola girmeyeceğiz. Ürün bedellerinin kalan son yüzde 20'lik kısmı mayıs ayında ortaklarımıza ödenecektir. Satışların olumlu yansıması durumunda ödemeler nisan ayı sonunda yapılacaktır."

Ayrıca Hidamet Asa, son kampanya döneminde alınan 351,5 milyon lira tutarındaki ürün bedelleri ödenirken 1 kilogram bile ürün satılmadığına dikkati çekti.

Marmarabirlik olarak fazlasıyla fedakarlık yaptıklarına işaret eden Asa, "Nitekim serbest piyasada ürünün bugün kaç liraya alınıp satıldığını da herkes çok iyi bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

