FİNANS

Marmarabirlik "Turquality Marka Destek Programı"na alındı

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "Marmarabirlik, marka destek programıyla daha çok büyüyecek ve üreticinin gücüne güç katacaktır"

Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığının ihracat yapan firmalara sunduğu imkanlar kapsamında "Turquality Marka Destek Programı"na dahil edildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmarabirlik tarafından geçen yıl Turquality Marka Destek Programı için ekim ayında gerçekleştirilen başvuru sonuçlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kooperatif ve birliklerin Turquality kapsamına alınması için büyük çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Dünya genelinde bilinen bir marka olma yolunda çok önemli bir adım daha attıklarını belirten Asa, "Marmarabirlik, marka destek programıyla daha çok büyüyecek ve üreticinin gücüne güç katacaktır. Hedefimiz, 2023 yılına kadar ihracatımızı katlayarak artırmaktır." ifadelerini kullandı.

Birliğin, başta Avrupa olmak üzere 54 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştirdiğini ve dünya standartlarında üretim yaptığını vurgulayan Asa, Ar-Ge faaliyetleri ve inovatif çalışmalarla her geçen gün marka değerinin arttığını aktardı.

Hidamet Asa, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez bir kooperatif, marka destek programına dahil edildi. Mevcudu muhafaza etmek kolaydır. İlkleri başarmak zordur. Biz ilkleri başarmayı kendimize ilke edindik çünkü zeytin üreticisi her şeyin en güzelini hak ediyor. 2010 yılında göreve geldiğimizde hedefimiz Marmarabirlik'i zirveye taşımaktı. Sizlerle birlikte başardık, şimdi ise hedefimiz zirvede kalıcı olmaktır. Tüketicilerimiz, bundan sonrada Marmarabirlik reklamlarını bir Alman, bir Amerikan, bir Rus kanalında görebilecektir."

Asa, "Turquality Marka Destek Programı"na dahil edilmelerinde destekleri bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

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bursa Hidamet Asa Marmarabirlik Turquality Turquality Marka Destek Programı

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