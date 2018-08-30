FİNANS

Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün satış fiyatlarımıza kesinlikle zam yapılmayacaktır.

Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak

BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün satış fiyatlarımıza kesinlikle zam yapılmayacaktır. Yaşanan bu süreçte fırsatçılık yapmayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz" dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, dövizde yaşanan iniş çıkışlar nedeniyle, yerli üretim yapılan birçok kalem üründe bile zam yapıldığını söyledi. Yaşanan bu sürecin birçok kesim tarafından fırsatçılığa çevrilmek istendiğini savunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ülkemizin doğal kaynaklarından olan suya bile zam yapıldığına dikkat çekti. Yaşanan bu sürecin güç birliği ile aşılabileceğini ifade eden Hidamet Asa, "Zeytin üreticisinin kuruluşu Marmarabirlik olarak ürün satış fiyatlarımıza kesinlikle zam yapılmayacaktır. Bu uygulamamıza aynı zamanda bayilerimiz ve Marmarabirlik ailesi olarak destek verilecek. Amacımız, kampanya öncesi daha çok ürün satmak. Yaşanan bu süreçte fırsatçılık yapmayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz" dedi.
Açıklamasında, göreve geldikleri gün itibariyle köklü bir değişim sürecinin startını verdiklerini belirten Başkan Asa, "Marmarabirlik’te gelinen noktada daha çok ürün alan, daha çok ürün satan ve denge oluşturan bir kurum var artık. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla 1 TL bile kredi almadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem üretici ortağımız memnun, hem de bizler memnunuz. Gücümüzü, üretici ortağımızdan, kooperatiflerimizden alıyoruz. Marmarabirlik’in daha da büyümesi için herkes elini taşın altına koymalı" dedi.
Birlik temsilcilerinden bulundukları köy ve mahallelerde Marmarabirlik’in hizmet politikasını üretici ortaklara sık sık anlatılmasını isteyen Başkan Asa, "Ürün alım dönemine yaklaşıyoruz. Birlik temsilcilerimiz, ortaklarımıza gerçeğe yakın rekolte beyanı vermeleri konusunda bilgilendirme yapmalı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyorSamsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor
JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükselttiJCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükseltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor

Samsung IFA 2018'de 'Akıllı Ev Teknolojileri'ni sergiliyor

JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükseltti

JCR-Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin kredi notunu yükseltti

HSBC Türkiye fırsatları için Çin’de "roadshow"a çıkıyor

HSBC Türkiye fırsatları için Çin’de "roadshow"a çıkıyor

KKTC bayramda cepten 6.7 milyon dakika konuştu

KKTC bayramda cepten 6.7 milyon dakika konuştu

Kuru bamyanın kilosu altınla yarışıyor

Kuru bamyanın kilosu altınla yarışıyor

Ege zeytinleri, Diyarbakır'da işlenerek ihraç ediliyor

Ege zeytinleri, Diyarbakır'da işlenerek ihraç ediliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.