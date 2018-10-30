FİNANS

Marmarabirlik zeytin alımında rekor kıracak

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "2018-2019 ürün alım kampanyası döneminde sofralık olarak en az 45 bin ton, toplamda ise 52 bin ton ürün alacağımızı düşünüyoruz" - "Geçen sezon 51 bin 500 tondu, bu kez Marmarabirlik tarihinin rekorunu kırarak 52 bin ton zeytin alımı gerçekleştireceğiz"

HALUK YÜKSEL - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2018-2019 ürün alım kampanyası döneminde sofralık olarak en az 45 bin ton, toplamda ise 52 bin ton zeytin alarak Marmarabirlik tarihinin rekorunu kıracaklarını söyledi.

Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde bu sezon 425 bin tonu sofralık, toplam 1 milyon 500 bin ton civarında zeytin rekoltesi beklendiğini belirtti.

Marmarabirlik faaliyet bölgesinde ise 170 bin ton civarında rekolte tahmini yapıldığını anlatan Asa, bu ürünün 30-35 bin tonunun yağlık, 135-140 bin tonunun da sofralık olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Asa, sofralık zeytin rekoltesinin geçmiş yıllarda 380-390 bin tonlar seviyesinde bulunduğunu, bu yıl bir miktar artış olduğunu belirterek, bölgede genelde ekim sonu-kasım başında açılan kampanyanın bu sezon erken başladığını dile getirdi.

- "İlk defa 12 Ekim'de ürün alımlarına başladık"

Bunda iklim koşullarının etkili olduğunu, daldaki ürünün erken olgunlaştığını vurgulayan Asa, şöyle konuştu:

"Belki de Marmarabirlik'in kurulduğu tarihten bu yana ilk defa 12 Ekim'de ürün alımlarına başladık. Geçtiğimiz haftalarda ürün alım fiyatlarımızı da belirledik. Bir önceki yıla göre değerlendirdiğimizde ürün alım fiyatlarımızı, 11,75 lira olan tavan fiyatımızı 12,60 olarak belirledik. Taban fiyatımız da geçen yıl 4,10 liraydı, bu sene 4,80 lira olarak belirledik. Yağlık zeytin de geçen sene ilk 2,80 liraydı, sonra 3 liraya çıkmıştı, bu sene ise 3,25 lira olarak belirledik. Genel olarak baktığımızda geçtiğimiz yıla oranla alım fiyatlarında ortalama yüzde 10 artış yaşandı."

- 52 bin ton zeytin alımı hedefi

Asa, şu ana kadar 6 bin tonu aşkın zeytin alımının gerçekleştiğini, bundan sonra alımların daha da hızlanacağını anlatarak, bu kampanya dönemi alım planının 52 bin ton olduğunu açıkladı.

Kooperatif bölgelerinde şu anda hedeflere ilişkin bir sıkıntının olmadığını dile getiren Asa, "2018-2019 ürün alım kampanyası döneminde sofralık olarak en az 45 bin ton, toplamda ise 52 bin ton ürün alacağımızı düşünüyoruz. Geçen sezon 51 bin 500 tondu, bu kez Marmarabirlik tarihinin rekorunu kırarak, 52 bin ton zeytin alımı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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Hidamet Asa kampanya Marmarabirlik rekolte zeytin

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