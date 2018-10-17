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Marmarabirlik, zeytin tavan fiyatını 12.60 TL olarak belirledi

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

MARMARABİRLİK, zeytinde tavan fiyatı 12,60 TL, taban fiyatı 4.80 TL, yağlık zeytin fiyatını ise 3.25 TL olarak belirledi.  Geçen hafta yapılan kooperatifler toplantısı sonrasında alımlara başlayan Marmarabirlik, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında ürün alım fiyatlarını belirledi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticilerden gelen taleplere her zaman olumlu yaklaştıklarını söyleyerek, "Üreticimizi mağdur edecek hiçbir eylemde bulunmadık, üreticimizin her zaman yanında olduk.

Marmarabirlik, zeytin tavan fiyatını 12.60 TL olarak belirledi

Cansel ORUÇ/ BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK, zeytinde tavan fiyatı 12,60 TL, taban fiyatı 4.80 TL, yağlık zeytin fiyatını ise 3.25 TL olarak belirledi.
Geçen hafta yapılan kooperatifler toplantısı sonrasında alımlara başlayan Marmarabirlik, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında ürün alım fiyatlarını belirledi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticilerden gelen taleplere her zaman olumlu yaklaştıklarını söyleyerek, "Üreticimizi mağdur edecek hiçbir eylemde bulunmadık, üreticimizin her zaman yanında olduk. Böyle zor bir yılda ortaklarımızdan beklentimiz, kooperatiflerine sahip çıkmalarıdır. Her zaman 'kooperatif bizim' denilmektedir. Kooperatif sizin ise, zor günde sizin yanınızda olan kooperatifinize destek verme sırası da ortaklarımızdadır. İşte bu yıl, o yıl" dedi.
2010 yılında göreve geldiklerinde uçurumun kenarında bir Marmarabirlik devraldıklarını ifade eden Asa, şöyle dedi:
"Geçmişte ürün alamayan, ürün satamayan, ürün bedellerini zamanında ödeyemeyen, yatırım yapmayan, sürekli zarar eden, günden güne eriyen bir Marmarabirlik vardı. Bugün ise, yüksek miktarda ürün alan, ürün bedellerini zamanında ve 1 TL kredi kullanmadan ödeyen, satışlarını yüzde 75 artıran, ihracat yaptığı ülke sayısını 18’den 54’e çıkaran, ihracatını yüzde 80 artıran, gübre ve zirai ilaç desteği veren, kredi limitlerini yüzde 100 artıran, sürekli kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren, geçmiş dönemin borcunu halen taksitler halinde ödeyen, kar payı dağıtan ve her geçen gün büyüyen bir Marmarabirlik var.”
'ORTAKLARIMIZIN ÖNCELİĞİ MARMARABİRLİK OLMALI'
Ülkenin zorlu bir sınavdan geçtiğine vurgu yapan Asa, "Bu dönemde ortaklarımızın da önceliği Marmarabirlik olmalıdır. Piyasa koşullarında 0,10 kuruş fiyat farkıyla başka bir alıcıyı tercih etmemelidir. İri daneyi tüccara satmak veya havuza koymak, ince daneyi de kooperatife getirelim düşüncesi olursa, Marmarabirlik için bir yıkım olur, buna da müsaade edemeyiz" dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Sonuçta zeytin tekel ürünü de değil. Tarım ürünlerinde her zaman artış ve düşüşler yaşanmaktadır. Tamamen arz-talep dengesiyle ilgilidir. Bu yıl fiyatlarda düşüş olmamasının tek sebebi ortaklarımızın Marmarabirlik gibi bir kuruluşa sahip olmalarıdır" dedi.
'YAĞLIK ZEYTİN FİYATIMIZ 3,25 TL'
Zeytinyağı fiyatlarına da değinen Asa, zeytinyağı fiyatlarının düşeceği yönünde bir algı operasyonu yaratıldığnı söyledi. Asa, "Yurtdışından zeytinyağı ithal edileceği dedikodusu yayılarak, yağlık zeytin fiyatlarını aşağıya çekmek ve üreticiden yağlık zeytini ucuza kapatmak isteyen bir lobi var. Yüzde 32’ler seviyesinde gümrük vergisi ödenmeden zeytinyağı ithalatı asla yapılamaz, üreticimiz bunu çok iyi bilsin. Zeytinyağı ithalatı yapılabilmesi için mevzuat düzenlemesi gerekmektedir. Dolayısıyla ‘dışarıdan zeytinyağı gelecek’ şeklindeki söylentilerin hiçbir dayanağı yoktur. Marmarabirlik olarak yüksek miktarda zeytinyağı ihtiyacımız var. Bu kapsamda 3 bin ton zeytinyağı almayı planlıyoruz. Yağlık fiyatımız 3,25 TL’dir. Yağlık alımlarımızda gerekirse günün piyasa koşullarına göre fiyat artırılacaktır. 2018-2019 ürün alım kampanyasının zeytin üreticilerimize bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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