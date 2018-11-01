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Marmarabirlik'in Afrin'den zeytin aldığı iddiası

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

Birliğe bağlı 8 kooperatifin yöneticileri, iddialara yönelik ortak açıklama yaptı - Marmarabirlik İznik Kooperatifi Başkanı Ali Bulut: - "Yönetim Kurulumuza güvenimiz tamdır. Eğer iddialar ispatlanırsa biz de 8 kooperatif olarak istifaya hazırız. Olmayan ticareti varmış gibi gösterenlerin amaçlarının ne olduğunu da anlamış değiliz"

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (Marmarabirlik) bağlı 8 kooperatifin yöneticileri, birliğin Afrin'den zeytin aldığı yönündeki iddiaları ortak açıklamayla yalanladı.

Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri'ndeki ortak basın toplantısına Marmarabirlik'e bağlı Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası kooperatiflerinin yöneticileri katıldı.

Marmarabirlik İznik Kooperatifi Başkanı Ali Bulut, ortak basın toplantısında, son günlerde bazı siyasi çevreleri,n Marmarabirlik'in Afrin'den zeytin aldığını iddia ettiklerini belirtti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'nın bu konunun ispat edilmesi halinde görevinden istifa edeceği yönünde beyanı olduğunu hatırlatan Bulut, "Yönetim Kurulumuza güvenimiz tamdır. Eğer iddialar ispatlanırsa biz de 8 kooperatif olarak istifaya hazırız. Olmayan ticareti varmış gibi gösterenlerin amaçlarının ne olduğunu da anlamış değiliz." ifadelerini kullandı.

Bulut, hiçbir belge olmadan yapılan saldırılarının amacını çözemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Piyasada özel sektörün çok az alım yaptığı bir ortamda taşın altına elini koyan ve üreticinin yanında olan Marmarabirlik'e yapılan bu mesnetsiz saldırıyı tüm kooperatif başkan ve yöneticileriyle 32 bin ortağımızla şiddetle kınıyoruz. Bizler, zeytin üreticilerinin temsilcileri olarak zeytinde yaşanan bölgesel sıkıntıların farkındayız. Fakat her geçen gün kalite standartlarını ve satışlarını artıran Marmarabirlik'in ürün kalitesinin bozulmasına izin vermemiz söz konusu değildir. Kalitemizin gücü ortaklarımızdır. Bölgesel sıkıntıları giderilmesi için gayret ve dayanışma içerisinde olduğumuzun bilinmesini isteriz."

- Ürün alımlarının durduğu iddiası

Bulut, ürün alım kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve herhangi bir kooperatifte ürün alımlarının durdurulmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bu konudaki iddiaların gerçeği yansıtmadığına anlatan Bulut, şunları dile getirdi:

"Bunlar üreticiyi ve Marmarabirlik'i yıpratmak için yapılan maksatlı haberlerdir. Tüm kooperatif bölgelerimizde rekolte toplamı 170 bin ton civarında olup 1/3'üne yakın alımın Marmarabirlik tarafından gerçekleştirileceğini bildirmek isteriz. Marmarabirlik hepimizindir ve üreticinin sigortasıdır. Yapılan asılsız açıklamaların çıkış noktası Gemlik Kooperatifinin faaliyet alanı içinde bulunan Yalova'nın Fıstıklı köyüdür. Bu köyümüzde bulunan Gemlik Kooperatifi ortaklarımızın verdiği rekolte beyanları sadece ve sadece 69 tondur. Marmarabirlik'in alım planı 52 bin ton, Gemlik Kooperatifi'nin alım planı 4 bin 500 ton ile karşılaştırdığımızda aslında çok küçük miktardan bahsedildiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki Fıstıklı alım yerinde, alımlar yapılmakta olup üreticilerimiz ürünlerini kooperatiflerine teslim etmeye devam etmektedir. Amacın maksatlı ve bir bardak suda fırtına koparmak olduğunu belirtmek isteriz."

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Anahtar Kelimeler:
Afrin bursa Marmarabirlik zeytin

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