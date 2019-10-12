FİNANS

Marmarabirlik'te 42 bin 500 ton ürün alımı planlandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "Ortaklarımızdan gelen rekolte beyanlarının tamamının alınması ne fiziki olarak ne de mali olarak mümkün. Yapılan genişletilmiş koordinasyon toplantısında alınan karar doğrultusunda 42 bin 500 ton ürün alımı planlandı"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kooperatif bölgelerindeki zeytinin tamamını almalarının mümkün olmadığını belirterek, bu kampanya döneminde 42 bin 500 ton ürün alımı planlandığını ifade etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik Genel Müdürlüğü binasında, kooperatif başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Asa, toplantıda yaptığı konuşmada, ortaklarından gelen rekolte beyanlarının alım planlarından çok uzak olduğunu, rekolte beklentisinin toplamda 81 bin tonu bulacağını aktardı.

Satışlar ve mevcut stok durumu göz önüne alınarak, ihtiyaç olan miktar kadar ürün alacaklarını vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Ortaklarımızdan gelen rekolte beyanlarının tamamının alınması ne fiziki olarak ne de mali olarak mümkün. Yapılan genişletilmiş koordinasyon toplantısında alınan karar doğrultusunda, 42 bin 500 ton ürün alımı planlandı. Ortaklardan alınacak olan ürün bedellerinin yüzde 50'si peşin ödenecek, geriye kalan kısmı için ise ödeme takvimi kampanya sonunda belirlenecek. Geçen yılki fiyatlar 2019-2020 ürün alım kampanyasında avans rakamı olarak belirlendi. Buna göre avans tavan fiyat 180 dane zeytinde 12,60 lira, taban fiyat 350 dane için 5,20 lira olacak. Ayrıca 350-380 barem arası zeytin ezmelik olarak alınacak ve fiyatları da piyasa koşullarına göre belirlenecek."

- "Kısıtlama kaçınılmaz oldu"

Ucu açık bir alım politikasının Marmarabirlik'e büyük zarar vereceğini vurgulayan Asa, "2019-2020 ürün alım kampanyasını hem sınav hem de fedakarlık yılı olarak görüyoruz. Mevcut rekolte beyanlarına baktığımızda, kısıtlama kaçınılmaz olmuştur. Fazlası, Marmarabirlik için zarar demek, ürün alımlarında kredi kullanmak ve geçmişe geri dönmek demektir. Kısaca karanlık yarınlar demektir. 2014 yılında değişen ana sözleşme gereğince kooperatiflerin zarar etmesi durumunda ortakların ek ödeme yükümlülüğü olduğunun bilinmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Asa, "Afaki rakamlarda rekolte beyanı vererek kotayı ortaklarımız koymaktadır. Ortakların teslimat hakkı belirlenirken, yapılacak olan uygulama ortaklarımızın kooperatifine son 5 yılda teslim etmiş olduğu ürün miktarına göre saptanacak. Kısaca önceki yıllarda ne kadar ürün verdiyseniz o kadar teslimat hakkınız olacak." hatırlatmasında da bulundu.

Bu arada, 2019-2020 ürün alım kampanya öncesi Marmarabirlik'te son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor. Rekolte beyanlarının bildirilmesi 14 Ekim'de sona erecek. Kooperatif yetki ve sorumluluğunda zeytin alımlarına ise 21 Ekim tarihinden itibaren başlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Marmarabirlik

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