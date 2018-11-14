Marmarabirlik'ten 110 milyon liralık ödeme

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "15 Kasım'da yapılacak ikinci dilim ödemeler ile 9 Kasım'a kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60'ının karşılığı olarak ortaklarımıza toplamda 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak." ifadelerini kullandı. Asa, yazılı açıklamasında, 12 Ekim'de 52 bin ton ürün alım planıyla başlanan ürün alım kampanyası kapsamında bugün itibariyle 33 bin ton ve 247 milyon lira karşılığında ürün alımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ürün alımlarına devam edilirken bir taraftan da açıklanan ödeme planı çerçevesinde ürün bedellerinin ödendiğini vurgulayan Asa, "Ortaklarımızdan alınan 33 bin ton ürünün, 18-23 dane arasındaki miktarı yüzde 26'dır. Bu kalibrelere 24-26 dane arasındaki ürün dahil edildiğinde toplamda yüzde 50'yi bulmaktadır. Marmarabirlik alımlarının iri kalibre oranının yüksek olduğunu görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu. Asa, 18-20 dane arası en yüksek miktarda ürün alımını Mudanya Kooperatifi'nin yaptığını, iklim koşulları ve çeşitli hastalıklar ve bölgesel değişikliklerle her kooperatifin rakamlarının farklı olduğunu aktardı.

- "Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı" Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından 2018-2019 ürün alım kampanya dönemi öncesinde, bölge rekoltesi, rekolte beyanları ve kooperatif bölgelerinde yapılan tespitler sonucunda fiyatların belirlendiğini ve alımlara erken başlandığını anımsatan Asa, şunları kaydetti: "Fiyatların açıklanmasının ardından serbest piyasa koşullarına baktığımızda, Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı yapıldığını görmekteyiz. 15 Kasım'da yapılacak ikinci dilim ödemelerle 9 Kasım'a kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60'ının karşılığı olarak ortaklarımıza toplamda 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Üreticilerimizden azami teslimat miktarlarının artırılması yönünde talepler gelmektedir. Azami teslimat miktarından olumsuz yönde etkilenenler, 5 yıllık ürün teslimat ortalaması çok az ve rekolte beyanı çok yüksek olan ortaklarımızdır. Marmarabirlik, alım planı bir sekteye uğramadan aralıksız olarak planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu, alım hedefine ulaşacağımızı göstermektedir."