FİNANS

Marmarabirlik'ten 110 milyon liralık ödeme

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 16:31 | Son Güncelleme

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "15 Kasım'da yapılacak ikinci dilim ödemeler ile 9 Kasım'a kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60'ının karşılığı olarak ortaklarımıza toplamda 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak"

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "15 Kasım'da yapılacak ikinci dilim ödemeler ile 9 Kasım'a kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60'ının karşılığı olarak ortaklarımıza toplamda 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Asa, yazılı açıklamasında, 12 Ekim'de 52 bin ton ürün alım planıyla başlanan ürün alım kampanyası kapsamında bugün itibariyle 33 bin ton ve 247 milyon lira karşılığında ürün alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ürün alımlarına devam edilirken bir taraftan da açıklanan ödeme planı çerçevesinde ürün bedellerinin ödendiğini vurgulayan Asa, "Ortaklarımızdan alınan 33 bin ton ürünün, 18-23 dane arasındaki miktarı yüzde 26'dır. Bu kalibrelere 24-26 dane arasındaki ürün dahil edildiğinde toplamda yüzde 50'yi bulmaktadır. Marmarabirlik alımlarının iri kalibre oranının yüksek olduğunu görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Asa, 18-20 dane arası en yüksek miktarda ürün alımını Mudanya Kooperatifi'nin yaptığını, iklim koşulları ve çeşitli hastalıklar ve bölgesel değişikliklerle her kooperatifin rakamlarının farklı olduğunu aktardı.

- "Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından 2018-2019 ürün alım kampanya dönemi öncesinde, bölge rekoltesi, rekolte beyanları ve kooperatif bölgelerinde yapılan tespitler sonucunda fiyatların belirlendiğini ve alımlara erken başlandığını anımsatan Asa, şunları kaydetti:

"Fiyatların açıklanmasının ardından serbest piyasa koşullarına baktığımızda, Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı yapıldığını görmekteyiz. 15 Kasım'da yapılacak ikinci dilim ödemelerle 9 Kasım'a kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60'ının karşılığı olarak ortaklarımıza toplamda 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Üreticilerimizden azami teslimat miktarlarının artırılması yönünde talepler gelmektedir. Azami teslimat miktarından olumsuz yönde etkilenenler, 5 yıllık ürün teslimat ortalaması çok az ve rekolte beyanı çok yüksek olan ortaklarımızdır. Marmarabirlik, alım planı bir sekteye uğramadan aralıksız olarak planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu, alım hedefine ulaşacağımızı göstermektedir."

- "Marmarabirlik'e sahip çıkalım"

Marmarabirlik'e sahip çıkılması çağrısında bulunan Asa, şu ifadeleri kullandı:

"Ortaklarımızdan azami teslimat miktarının üzerinde ürün alınması, beyan miktarı olan 70 bin ton ürünün alınması demektir. Buna Marmarabirlik'in ne depo kapasitesi ne de mali durumu imkan verir. Başta ödemeler olmak üzere büyük sıkıntı yaşanmasına sebep olur. Kaldı ki bu yıl planlama dışında sınırsız alım yapılmış olsa bile bir sonraki yıla geldiğimizde alım miktarının daha düşük miktarlarda olacağını ve sıkıntının daha da artacağının bilinmesini isterim. Öz kaynakları ile ayaklarının üzerinde duran bir kurum haline gelen Marmarabirlik'e sahip çıkalım, destek olalım."

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalımTBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım
Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödemeMarmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Marmarabirlik

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Yediemin depoları milli servet mezarlıklarına döndü

Yediemin depoları milli servet mezarlıklarına döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı

Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı

Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.