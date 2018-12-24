Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - MARMARABİRLİK'te, 12 Ekim'de başlatılan ürün alım kampanyası, 31 Aralık Pazartesi günü bitirilecek. Marmarabirlik tarafından alımların başlatıldığı günden bugüne, 50 bin ton ürün ve tutar bazında 347 milyon TL'lik alım gerçekleştirildi. Pazartesi günü yapılan 5. dilim ödemeyle ortaklara, 190 milyon TL ödenmiş olacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımları ve yaşanan zorluklarla ilgili bilgiler vererek, "Kampanya öncesinde, son 10 yılın en yüksek rekoltesinin gerçekleşeceğini, zor bir yıl olacağını birçok defa dile getirmiştik. Böyle zor yılda 52 bin ton ürün alım hedefi belirlenmiş, kooperatiflerimize tahsisatlar yapılmıştı. Alımların başladığı günden bugüne toplamda 50 bin ton ürün alımı gerçekleşmiş olması, hedefimize ulaştığımızın bir göstergesidir" dedi.

'KREDİ KULLANMADAN ÜRÜN BEDELLERİ ÖDENECEK'

Ürün bedeli ödemelerinde kredi kullanmayacaklarını kaydeden Asa, bugüne kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60'ının, 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödendiğini söyledi. Geri kalan yüzde 40'lık dilimle ilgili ödeme planının, kampanyanın sona ermesiyle yapılacağını belirten Asa, "Göreve geldiğimiz günden bugüne ürün bedelleri ödenirken, 1 TL kredi de kullanmadık. Bu yıl da kredi kullanmadan ürün bedelleri ödenecektir. Marmarabirlik, zarar etmeyen, sürekli kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren ve tarihinde ilk defa kendi öz kaynaklarıyla 2017 yılında 17 milyon TL kar payı dağıtan bir kurum haline gelmiştir. Bunun yanında üretim kapasitesini artırmak için 1 yılda 45 milyon TL'lik yatırım yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.

'ORTAKLARIMIZA BORCUMUZ KALMADI'

Geçen yıldan yeterli miktarda orta ve ince dane olarak stoklar olduğunu, ortaklara destek olunması amacıyla bu kalibrelerde tekrar alım yapıldığını dile getiren Asa, "Ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşmaktayız. Ortaklarımız kalan yüzde 40 ödeme dilimi ile ilgili ne zaman yapılacağını bekleyeceklerdir. Daha önceki yıllarda imkanlar elverdiğinde, ocak ayı içinde en kısa sürede ödemeler yapılmış hatta 2016/2017 kampanyasında ürün alımları sona erdikten 4 gün sonra ocak ayı içinde ödemeler yapılarak ortaklarımıza borcumuz kalmamıştır. İmkanlar ölçüsünde ortaklarımıza olan borcumuzun 1 gün dahi geciktirilmeyeceğini ortaklarımız çok iyi bilir" dedi.

'1 TL KREDİ KULLANILMADAN ÖDENDİ'

Hidamet Asa, 2018- 2019 ürün alım kampanyasında rekoltenin yüksek olmasına ve Marmarabirlik'in piyasada tek alıcı olarak kaldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ürün alım fiyatlarımızı erken açıklamamıza rağmen özel sektör temsilcileri Marmarabirlik fiyatlarının çok altında bir fiyatla ürün alımı yapmaktadırlar" diye konuştu.

Ürün alımlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, son 2 yıl içinde tarihi rekora imza attıklarını kaydeden Başkan Asa, "Geçtiğimiz yıl 51 bin 500 ton ürün alarak birliğimizin kurulduğu tarihten bu yana en yüksek alım miktarını gerçekleştirdik. İçinde olduğumuz 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya döneminde 50 bin ton üzerinde ürün alımı gerçekleşmesi durumunda 2 yılda toplamda 102 bin ton ürün ve tutar olarak da 640 milyon TL ödeme yapılmış olacaktır" dedi.

Öz kaynakların önemine de dikkat çeken Hidamet Asa, "Her şeyden önemlisi ürün bedellerinin tamamı Marmarabirlik'in kendi öz kaynaklarıyla 1 TL kredi kullanmadan ödenmiş olmasıdır. Kooperatifler bazında ürün alımlarına baktığımızda 14 bin 300 ton ve 107 milyon TL ile Mudanya Kooperatifi birinci sırada" diye konuştu.

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