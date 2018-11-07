Marmarabirlik'ten ortaklarına ilave teslimat hakkı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımız, ana taahhüdünü geçmeyecek şekilde teslimat haklarının yarısı kadar daha yağlık zeytin ve yüzde 30'u kadar 180-230 dane ürün teslim edebilecek. Yağlık zeytin, azami teslimat miktarının dışına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Asa, yazılı açıklamasında, bu sezon zeytinde iri dane olmadığı söylense de birlik tarafından bugüne kadar yapılan alımların yüzde 32'sinin iri dane olduğunu belirtti.

Ortaklardan gelen yoğun talep üzerine, yönetim kurulu olarak bir karar aldıklarına dikkati çeken Asa, şöyle devam etti:

"Aldığımız karar doğrultusunda, azami teslimat miktarını dolduran üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesini amaçlıyoruz. Yeni uygulama kapsamında, alınacak ürünlerin bedelleri, kampanya sonu belirlenecek bir tarihte ödenecek. Ortaklarımız, ana taahhüdünü geçmeyecek şekilde teslimat haklarının yarısı kadar daha yağlık zeytin ve yüzde 30'u kadar 180-230 dane ürün teslim edebilecek. Yağlık zeytin azami teslimat miktarının dışına alınmıştır. Bu kapsamdaki teslimatlar, Marmarabirlik'in fiziki imkanları doğrultusunda, yönetim kurulunca ikinci bir karar alınana kadar devam edecek. Alınan bu karar, Marmarabirlik'in ortaklarının yanında olduğunun bir göstergesidir."