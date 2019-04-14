FİNANS

Marmaralı balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Denizlerde gırgır ve trolle balık avı sezonunu geride bırakan Marmara ve Kuzey Ege balıkçıları, bu dönemin özellikle yılbaşından sonraki bölümünde bekledikleri verimi alamadı - Bandırma Su Ürünleri Balık Hali esnafından Cem Tecimen: - "Yılbaşından sonra balıkçılık zayıfladı ama yine çeşitlerimiz geliyor. 'Balık yasağı geldi' deniliyor. Halkımızı bilinçlendirmemiz lazım bu konuda, sadece büyük gırgırlara, büyük kayıklara yasak var, küçük kayıklara avlanma yasağı yok. Tezgahlarımızdan balık eksilmeyecek"

BALIKESİR/YALOVA (AA) - AHMET PESEN/YAVUZ EMRAH SEVER - Marmara ve Ege denizlerinin kuzeyinde av sezonunun sonuna gelen gırgır ve trol balıkçıları, özellikle yılbaşından bu yana verimsiz bir dönem geçirdi.

Türkiye'de denizlerde geçen sene 1 Eylül'de başlayan avlanma mevsimi bitti. Denizden son nasiplerini toplayan balıkçılar, yaz mevsiminin sonuna kadar teknelerinin ve ağların bakımını yapacak.

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdal Tokalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıkıntılı geçen bir sezonu geride bırakmaya hazırlandıklarını söyledi.

Tokalak, "Biz her ne kadar balık yok desek de sezon kötü geçti desek de bir şeyler tutuldu. 6 ay içinde kooperatiflerin düzenlediği nakil belgesi üzerinden kayıtlara bakın. Sadece hamsi olarak Yalova bölgesinde 40-50 bin ton balık tutulmuş." dedi.

Erdal Tokalak, balıkçıları bu sezon hamsi, sardalya, istavrit, tekir, fener, bako ve sarı mezgit gibi balıkların ayakta tuttuğunu kaydetti.

- "Sadece büyük gırgır ve kayıklara yasak var"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Balık Hali esnafından Cem Tecimen ise 2017-2018 sezonuna bakıldığında bu dönem yılbaşına kadar olan yaz balıkçılığının daha verimli geçtiğine dikkati çekti.

Bu süreçte palamut, hamsi ve çinekopun bolca tüketildiğini anlatan Tecimen, "Yılbaşından sonra balıkçılık zayıfladı ama yine çeşitlerimiz geliyor. 'Balık yasağı geldi' deniliyor. Halkımızı bilinçlendirmemiz lazım bu konuda, sadece büyük gırgırlara, büyük kayıklara yasak var, küçük kayıklara avlanma yasağı yok. Tezgahlarımızdan balık eksilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde 7,5 aylık avlanma sezonu boyunca 25 bin 220 kasa sardalya, 66 bin 120 kasa hamsi, 17 bin 450 kasa istavrit, 16 bin 300 kasa çinekop, 4 bin 250 kasa kolyoz, 374 bin çift palamut, 38 bin 100 adet lüfer satışı yapıldı.

Halde bir önceki sezon 62 bin kasa sardalya, 33 bin kasa hamsi, 33 bin 800 kasa istavrit, 11 bin 200 kasa çinekop, 6 bin 600 kasa kolyoz, 163 bin çift palamut, 13 bin adet lüfer satılmıştı.

- "Diğer denizlere göre Marmara'da sezon kötü geçti"

Sezonu AA muhabirine değerlendiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, diğer denizlere göre Marmara'da sezondan beklenen verimin alınamadığını anlattı.

Marmara Denizi'nde balıkçılığın göçle gelen balıklara bağlı olduğuna değinen Sarı, şunları söyledi:

"Geçen yıla göre Bandırma haline gelen palamut sayısında iki kat artış gözüküyor ama bu palamut Marmara Denizi'nden avlanmadı, Karadeniz'den geldi. Karadeniz'de palamut iyi başladı ama sonu iyi gelmedi. Marmara'da sardalya da avlıyorduk, sardalya yarı yarıya düştü. Hamsi avlıyorduk, hamsi gelişi yükseldi. Hale giren hamsi miktarında yükseliş görüyoruz. Bu hamsi de Marmara'dan avlanan hamsi değil, Karadeniz'den gelen hamsi. Neden böyle oldu peki? Marmara'dan avlanan hamsi minicik oldu. Tavuk yemi gibi, avlanmaması gereken hamsi."

"Marmara balıkçısı teknesini barınaklarına bağlayalı bir ay oldu." diyen Sarı, şöyle devam etti:

"Bağlamayanlar kimler? Küçük balıkçılar. Türkiye'nin en büyük balıkçı filosuna sahip iki kırsal mahallemiz Erdek'te Çakıl ve Karşıyaka. Buralardaki teknelerin bir kısmı Moritanya'ya gidiyor, orada avcılık yapıyor. Türkiye'nin av filosu çok büyük. Bu av filosunu küçültmenin yollarını arıyor bakanlık ama çabalar henüz yeterli değil. Onun için dışarıya, açık denize doğru, uluslararası avcılık sahalarına doğru filomuzu yönlendirmemiz lazım. Onun için Moritanya ile yapılan balıkçılık anlaşması Marmaralı balıkçılar açısından, Türkiye balıkçılığı açısından bir şans. Hiç olmazsa yatırımlarını gidip orada değerlendirebilecekler. Umman ile Tunus ile görüşmeler olduğunu biliyoruz ama henüz sonuçlanmış değil."

Prof. Dr. Sarı, Marmara'daki en büyük sorunun kaçak avlanma olduğunu, bu konuda denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir olduğunu dile getiren Sarı, "Her yıl üremeyle, büyümeyle belli bir miktar artar, bu kadarını avlarsak sonsuza kadar bu denizden yararlanabiliriz. Yemini vermedik, suyunu vermedik, bakımını yapmadık, ağı atıyoruz çekiyoruz, atıyoruz çekiyoruz. Nadir bir kaynak bu. Bu kaynaktan yararlanmanın şartı, her yılki artış kadar avcılık yapmamız." diye konuştu.

Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdiEzilen yüzüğü bakın ne hale getirdi
THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecekTHY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek
Aytemiz ve Erasta Edirne AVM’den iş birliğiAytemiz ve Erasta Edirne AVM’den iş birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
av yasağı balıkçılık balikesir Bandırma Mustafa Sarı Yalova

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Bakan Albayrak'tan G-20 mesajı

Bakan Albayrak'tan G-20 mesajı

Yarın son! Bakan açıklama yaptı...

Yarın son! Bakan açıklama yaptı...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek

THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek

Aytemiz ve Erasta Edirne AVM’den iş birliği

Aytemiz ve Erasta Edirne AVM’den iş birliği

Fındık alım fiyatı erken açıklanacak, yeni destekleme sistemine geçilecek

Fındık alım fiyatı erken açıklanacak, yeni destekleme sistemine geçilecek

Eşya taşımacılığında 'elektronik takip sistemi' 1 Ocak 2020’de başlayacak

Eşya taşımacılığında 'elektronik takip sistemi' 1 Ocak 2020’de başlayacak

‘İstinyeli Sektör Ödülleri’ sahiplerini buldu

‘İstinyeli Sektör Ödülleri’ sahiplerini buldu

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 85 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 85 metre gövdeye ulaşıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.