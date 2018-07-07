"Marmara'nın karpuzcusu" 90 bin tonluk rekolte bekliyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin önemli oranda karpuz ihtiyacını karşılayan ve bu üründe üretim merkezleri arasında yer alan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 15 bin dönüm alanda 90 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Hitap ettiği bölge itibarıyla "Marmara'nın karpuzcusu" olarak nitelendirilen Osmaneli'de bu yıl hasat yağışlar nedeniyle 15 gün geç başladı.

Sakarya Vadisi'nde bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticilerin tarlalarına gelen alıcılar, pazarlık yaparak satın aldıkları karpuzları İstanbul başta olmak üzere civar il ve ilçelere götürüyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin önemli üreticisi konumunda olduklarını dile getirerek Osmaneli'de karpuz sezonunun mart ayında başlayıp ağustosun sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

Planlı ve düzenli ekim sayesinde bu sezon çiftçinin hem üretimden hem de fiyatlardan memnun olduğunu ifade eden Ünver, "Üreticiden kilosu 60 kuruşa alınıyor. İnşallah sezon bu şekilde iyi gider. Karpuzlarımızın tatları, aroması çok iyidir ve özellikle tercih edilir. Üreticilerimiz tarlasına mutlu gidiyor." dedi.