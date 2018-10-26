Marmaray ile taşınan yolcu sayısı 295 milyonu aştı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile bugüne kadar 295 milyonu aşkın yolcunun kıtalar arasını güven ve konforla 4 dakikada geçtiğini söyledi. Bakan Turhan, "Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşımız tercih ediyor, 2017'ye göre 2018'de 3,5 milyon yolcu artışı var." dedi. Turhan, Marmaray'ın hizmete girmesinin 5. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen ve 29 Ekim 2013'te hizmete alınan Marmaray ile bugüne kadar 295 milyonu aşkın yolcunun, Asya ile Avrupa kıtaları arasında güven ve konforla 4 dakikada seyahat ettiğini belirtti. Bir seferde bin 637 kişi taşıyabilen 5 vagondan oluşan setlerle günde karşılıklı olarak 333 sefer yapılan Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısının 220 bine ulaştığını anlatan Turhan, Marmaray'ın sadece İstanbul'un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevrenin korunmasına ve trafik kazalarının azaltılmasına da büyük katkı sağladığına işaret etti.

Tam tatil günlerinde 10 dakika olan sefer aralıklarının eylül başından itibaren 13.00 ile 19.00 saatleri arasında 32 tren ilavesi yapılarak 7 dakikaya düşürüldüğünü söyleyen Turhan, "Marmaray'ı kullanan 295 milyon yolcunun 142 milyonu Asya'dan Avrupa'ya, 153 milyonu Avrupa'dan Asya'ya seyahat ederken, en yoğun istasyonlar yüzde 29 yolcu oranıyla Yenikapı olup, sırasıyla Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Sirkeci ve Kazlıçeşme istasyonlarıdır. " diye konuştu. Cahit Turhan, "Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşımız tercih ediyor, 2017'ye göre 2018'de 3,5 milyon yolcu artışı var." dedi. Turhan, Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yılda yaklaşık 27 bin araç sahibinin Marmaray'ı tercih ederek trafikten çekildiğini, böylece 270 bin ton zehirli gazın çevreye salınımı engellenirken, yaklaşık 6,5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de tasarruf sağlandığını bildirdi. Marmaray'ı tercih edenlerin diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında, yaklaşık 295 milyon yolcunun, toplam 295 milyon saat tasarruf ettiğine dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu: