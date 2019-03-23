FİNANS

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nin ardından Gebze-Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle Avrupa-Asya arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı - Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni, Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya geldi. Tren, Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars üzerinden Tiflis'e, oradan son durağı Bakü'ye ulaşacak - Böylece Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu ulaşımının önü açılmış olacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL/AYŞE BODUR - Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nin ardından Gebze-Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle Avrupa-Asya arasında kesintisiz demir yolu ulaşımının önü açıldı.

Azerbaycan Demiryolları tarafından İsviçre'de imal ettirilen ve Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan vagonlardan oluşan özel yolcu treni, 21 Mart Perşembe günü Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Tren, İstanbul’daki seyri süresince Halkalı'dan sonra banliyö hattı ve Marmaray Tüp Geçişi'ni kullanarak Ankara'ya (Marşandiz) geldi. Özel yolcu treni, daha sonra Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars üzerinden Tiflis'e, ardından son durağı Bakü'ye ulaşacak.

Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığı için kullanılacak tren vagonları, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'daki demir yolu hatlarının ray açıklığının farklı olması dikkate alınarak imal edildi.

Türk demir yolu hatlarındaki bin 435 milimetreyle Gürcistan ve Azerbaycan'daki bin 520 milimetre ray açıklığına uygun imal edilen boji (tekerlek-dingil) sistemine sahip tren, sınırda beklemeden seyrine devam edecek.

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hatlarının ardından Gebze-Halkalı banliyö hatlarının da hizmete girmesiyle Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu ulaşımı mümkün hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa-Asya arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı Gebze-Halkalı hatları Marmaray Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'

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