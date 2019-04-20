Marmarbirlik, delegelerden tam not aldı

Muarrem İRTEM/BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2019 yılında aldığımız ürünün tamamını satarak, 600 milyon TL ciro elde etmeyi ve stoklarımızı azaltmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir Marmarabirlik bırakmak için, ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Marmarabirlik sayesinde kooperatifçilik yükselen bir değer olmuştur" dedi.

Marmarabirlik’in olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Başköy Tesisleri'nde yapılan genel kurula, bakanlık temsilcileri, birlik yönetim kurulu üyeleri, Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif başkanı ve yöneticileri ile 251 birlik temsilcisi katıldı. Marmarabirlik’in yönetim kurulu faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programı oybirliği ile kabul edildi.

'MARMARABİRLİK ÖRNEK OLDU'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa yaptığı konuşmada, Marmarabirlik sayesinde Türkiye'de kooperatifçiliğin yeniden yükselen bir değer haline geldiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Marmarabirlik, değişen vizyonu ve misyonuyla, yakalanan başarı ve ilkler ile Türkiye’de zeytin üreticilerinin yeniden yeşeren bir umudu olmuştur. Bu gurur hepimizindir. Faaliyet alanımız dışında diğer bölgelerdeki zeytin üreticileri ürününü satacak yer bulamazken, Marmarabirlik, ortaklarının güvencesi ve sigortası olmuştur. Bu başarının temelinde ekip çalışması vardır. Başarıya ulaşmak için ilk önce inanmak gerekir. Yönetim kurulu olarak Marmarabirlik’i daha güvenli yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır."

Asa sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürün alım kampanyası öncesinde ortaklarımızdan 70 bin ton rekolte beyanı alınmıştı. Kampanya sonunda 51 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Ürün bedeli olan 352 milyon TL'nin yüzde 60’ı peşin, yüzde 20’si 25 Ocak'ta olmak üzere yüzde 80'i ödenmiştir. Kalan yüzde 20’lik dilimin mayıs ayı sonunda ödeneceğini söylemiştik. Yaptığımız planlama kapsamında kalan ürün bedellerinin tamamının 10-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında ödeneceğini belirtmek isterim. Bu kampanya döneminin, Marmarabirlik’in kıymetinin bilindiği bir yıl olduğunu düşünüyorum."

'HEDEF ALDIĞIMIZ ÜRÜNÜN TAMAMINI SATMAK'

"2019 yılı Marmarabirlik için bir dönüm noktasıdır" diyen Başkan Asa, "İki yılda 102 bin ton ürün alınmış ve ortaklarımıza 642 milyon TL ödeme yapılmıştır. Marmarabirlik, iki yıl üst üste 51 bin 500 ton ürün alarak, kurulduğu tarihten bugüne en yüksek miktardaki alımını gerçekleştirmiştir. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak kendimize yeni bir yol haritası ve hedef belirledik. 2019-2020 ürün alım kampanyasında üreticilerimizi mağdur etmeyeceğimizi, satış olarak da alınan miktar kadar ürünü satmayı hedefliyoruz. Üreticimizin derdine derman olmak istiyoruz" diye konuştu.

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