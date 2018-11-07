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Marmarbirlik,180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytin alımına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 19:29 | Son Güncelleme

MARMARABİRLİK 180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytin alımlarına başaladı.

Marmarbirlik,180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytin alımına başladı

Muammer İRTEK/BURSA, (DHA) - MARMARABİRLİK 180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytin alımlarına başaladı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımız, ana taahhüdünü geçemeyecek şekilde teslimat haklarının yarısı kadar daha yağlık ve yüzde 30’u kadar da 180-230 dane ürün teslim edebilecek" dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkan Asa, alınan kararlar ve zeytin alımındaki son durum hakkında bilgiler paylaştı. 180-230 dane arası sofralık ve yağlık zeytin alımlarına başalandığını belirten Asa, “Yapılan alımlara bakıldığında iri dane oranının 180-230 dane arasında olduğu ve bugüne kadar yapılan alımlarımızın içinde yüzde 32’sini oluşturmaktadır. Her ne kadar iri danenin olmadığı söylense de, alım oranlarına baktığımızda yüksek miktarlarda alım yapıldığını görmekteyiz. Ortaklarımızdan gelen yoğun talep üzerine, yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda, azami teslimat miktarını dolduran üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini amaçlıyoruz. Yeni uygulama kapsamında alınacak ürünlerin bedelleri kampanya sonu belirlenecek bir tarihte ödenecektir. Ortaklarımız, ana taahhüdünü geçemeyecek şekilde teslimat haklarının yarısı kadar daha yağlık ve yüzde 30’u kadar da 180-230 dane ürün teslim edebilecek olup, yapacakları bu kapsamdaki teslimatları, Marmarabirlik’in fiziki imkanları doğrultusunda, yönetim kurulumuzca ikinci bir karar alınana kadar devam edecektir. Alınan bu karar, Marmarabirlik’in ortaklarımızın yanında olduğunun bir göstergesidir.” diye konuştu.
22 BİN TON ÜRÜN ALINDI
12 Ekim’de başlayan 2018-2019 ürün alım kampanyasını da değerlendiren Başkan Asa, bugün itibarıyla 171.7 milyon TL karşılığında, 22 bin ton ürün alındığını kaydetti. Bu kampanya döneminde Marmarabirlik’in 52 bin ton alım planı olduğunu hatırlatan Başkan Asa, “Ortaklarımız her yıl düzenli bir şekilde teslimat yapmanın ne kadar önemli olduğunu bu kampanya döneminde çok iyi anlamış olduklarını düşünüyoruz. Başkan Asa, ürün alımlarında sadece bu yıl değil, gelecek yılların da önemine değinerek, şunları söyledi;
"Marmarabirlik’in geleceğini düşünmemiz gerekir. Marmarabirlik olarak satışlarımıza orantılı bir şekilde 52 bin ton ürün alım planı yapılmıştır. Eğer plansız bir şekilde ucu açık alım yapılırsa ve sadece bu yılı düşünürsek, seneye ürün alım kampanyası döneminde büyük sıkıntı yaşarız. Alım planının üzerinde alınacak her kilogram, bir sonraki yılda yapılacak kısıtlama anlamına gelecektir. Ürün alımlarına başlamadan önce bölge rekoltesi, gelen rekolte beyanları ve kooperatiflerin depo kapasitesine göre alım planı yapılmıştır. İsteyenin istediği kadar ürün vermesi mümkün değildir. Çünkü kooperatiflerimizin bölge rekoltesi 170 bin ton, gelen rekolte beyanı 70 bin 500 ton’dur. Ortaklarımız takdir edeceklerdir ki, bu miktarın tamamının alınması mümkün değildir.”
Başkan Asa, “Otaklarımızın alım politikalarımızdan memnun olduklarını, rekolte beyanını veya azami teslimat miktarlarını doldurmuş olan ortaklarımız, 'Ürünümüzü alın, bedelini de ne zaman isterseniz ödeyin’ demektedirler. Bu da, 2018-2019 ürün alım kampanyasında Marmarabirlik alımlarının ne kadar önemli bir hale geldiğinin bir göstergesidir. Marmarabirlik bölgede tek alıcı konumunda kalmıştır. Bu kampanyanın çok zor olacağını birçok defa dile getirmiştik. Yükün büyük kısmını Marmarabirlik olarak ortaklarımıza destek olabilmek adına üzerimize aldık. Ortaklarımız da, kurumun geleceği için bu zor yılda kooperatiflerine sahip çıkarak yükün bir kısmını da kendi üzerine almalıdır." ifadelerini kullandı.

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