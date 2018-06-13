FİNANS

Marmaris körfezinde motoryat yoğunluğu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 17:40 | Son Güncelleme

Marmaris körfezinde motoryat yoğunluğu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motoryat yoğunluğu yaşanıyor.

Rodos'dan geldiği belirtilen özel bir kiralama şirketine ait 65 metre uzunluğundaki "Trident" isimli motoryat, Marmaris Limanı'na yanaştı. Yata 125 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Büyük iskeleye bağlanan yatın çevresinde ikmal yapılırken, güvenlik bariyeri çekildi.

Malta bayraklı 50 metre uzunluğundaki "N2H" isimli diğer motoryat da çelik bir gövde ve alüminyum üst tasarımındaki renkleriyle dikkati çekti. Yat 25 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirdi.

Cayman bayraklı 48 metrelik "Tatasu" adlı motoryat da bir süre limana bağlı kaldı, yakıt ikmali yaptı.

52 metre uzunluğundaki 3 katlı "Dusur" adlı motoryat ise Marmaris körfezinde alargada durarak, körfezde yelkenli yatların içinde öne çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Dusur marmaris Motoryat N2H Trident

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