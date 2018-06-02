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Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

MARMARİS'te bulunan turistik tesislerdeki doluluk oranı, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bulunan turistik tesislerdeki doluluk oranı, turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Turizmde geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntıların ardından işlerin yolunda gitmeye başlaması ve yapılan rezervasyonlar, Marmarisli turizmcileri sevindirdi. Bu yıl, 'yüksek sezon' olarak değerlendirilen haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, ilçedeki konaklama tesislerinin doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığı belirtildi.
HER KESEYE HİTAP EDEBİLECEK TESİS VAR
Ramazan Bayramı'yla birlikte yerli turistte ciddi artış olacağını söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Son yıllarda yerel yönetim, turizm temsilcileri ile yapılan atılımlarla iç pazarda müthiş yükseliş yakaladık. Yabancı turistlerin açığını yerli turistle doldurduk. TÜRSAB resmi raporlarına göre Antalya, Bodrum, Kuşadası, Çeşme ve Muğla bölgesindeki turistik şehirlerdeki tesislerde şimdiden 300 bin üzerinde, 'paket tur' dediğimiz ön rezervasyon mevcut. Yaklaşan bayram haftasıyla birlikte bu rakamın 500 bini geçeceğini düşünüyoruz. Marmaris'te şu anda tesislerimizde yüzde 80 doluluk mevcut. Yapılan girişim ve görüşmelerle uçak sayısı artırıldı ve artan ülke destinasyonlarıyla yabancı turist sayısı artışa geçti. Yüksek sezon dediğimiz haziran ile eylül ayı arasında ön rezervasyonlarla yüzde 100 doluluk yakalandı. Marmaris her keseye hitap edebilecek tesislere sahip. Ön rezervasyon yapmayarak günübirlik gelecek vatandaşlarımız bütçelerine göre yer bulabilir. Artık halkımızda tatil kültürü oluşmalı. Tatil yapacağı yeri seçerek aylar öncesinden rezervasyonunu yaptırmalı. Bunu yaparlarsa hem istedikleri konaklama tesisinde kalabilirler hem de ucuza tatil yapmış olurlar. Ön rezervasyon kültürü olursa turizmciler de planlamasını yapar ve sorunlar ortadan kalkar" dedi.
'BİZİM KAYNAK PAZARIMIZ İNGİLTERE'
Ramazan Bayramı'nda hem iç hem dış pazarın Marmaris'te yoğun geçeceğini vurgulayan Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da "Güney Ege Bölgesi, İngiltere pazarında en çok tercih edilen yerdir. Bizim kaynak pazarımız İngiltere. Muğla Bölgesi, İngiltere pazarına sahip olduğu için çok şanslı. İngilizler, erken rezervasyon yaptırıyorlar. Şubat ve mart ayında alınan rezervasyonlarla yüzde 40 doluluk yaşanmış oluyor. Tabii yarı yarıya doluluk oranı iç pazar olmayacak anlamına gelmiyor. Son 2 yıldır iç pazarımızın artırılması için çalışmalar yaptık. En az yüzde 30 yerli turist beklentimiz var. Seçim, bayram ve farklı nedenlerle aritmetiğimiz bozuldu. Şu an daha çok 24 Haziran seçimleri sonrası talep yüksek. Bayramda hem iç hem de dış pazar yoğun geçecektir. Haziran başında otellerin doluluk oranı yüzde 90, bayramda tam dolu olacaktır. Yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayı için şimdiden rezervasyon yapılmalı. Çünkü Rusya, Kuzey Avrupa gibi birçok destinasyonlar devreye giriyor. Dış pazar payı yüksek olunca iç pazarda yer ayarlama payı düşüyor. Vatandaşlarımız şimdiden tatil planını yaparak ön rezervasyon yaptırsın" diye konuştu.

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Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyorMarmarisli turizmcilerin yüzü gülüyorMarmarisli turizmcilerin yüzü gülüyorMarmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

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